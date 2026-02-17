CHP Kadın Kolları, Anıtkabir'i ziyaret etti

CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Asu Kaya, Merkez Yönetim Kurulu (MYK) ve Parti Meclisi'nin (PM) kadın üyeleri ve kadın milletvekilleri ile birlikte Anıtkabir'i ziyaret etti.

CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Asu Kaya başkanlığında kadın MYK üyeleri, kadın PM üyeleri, kadın milletvekilleri, kadın belediye başkanları ve kadın üyelerden oluşan CHP heyeti, Türk Medeni Kanunu'nun kabul edilişinin 100'üncü yılı nedeniyle Anıtkabir'i ziyaret etti. Kaya, Atatürk'ün mozolesine çelenk bıraktıktan sonra saygı duruşunda bulunuldu. Ardından Misak-ı Milli Kulesi'ne geçen Kaya, Anıtkabir Özel Defteri'ni imzalayarak, şunları yazdı:

"Bugün, Türk Medeni Kanunu'nun kabul edilişinin 100'üncü yılında huzurunuzdayız. Bir asır önce attığınız o devrimci adım, bu topraklarda kadınları kul olmaktan çıkarıp yurttaş yapan; aileyi, toplumu ve devleti eşitlik temelinde yeniden kuran büyük bir uygarlık hamlesidir. Türk Medeni Kanunu ile kadınlar, eğitimden mirasa, boşanmadan velayete kadar yaşamın her alanında hak sahibi olmuş, hukuk önünde eşit yurttaşlık statüsüne kavuşmuştur. Bu kazanımlar yalnızca kadınların değil, Cumhuriyetimizin onurudur. Ancak biliyoruz ki eşitlik mücadelesi tamamlanmış değildir. Kadınların yaşam hakkına yönelen saldırılar, ekonomik ve sosyal hayattaki derin eşitsizlikler, hukukun aşındırılmasına dönük girişimler, Medeni Kanun'un temel ilkelerine yönelmiş açık tehditlerdir. Kadına yönelik şiddetin, ayrımcılığın ve eşitsizliğin gölgesinde, Medeni Kanun'un ruhunu ve Cumhuriyet devrimlerinin kazanımlarını ve laik hukuk düzenini korumak bugün de tarihsel bir sorumluluktur. Cumhuriyet Halk Partisi Kadın Kolları olarak bizler, emanetiniz olan laikliği, hukukun üstünlüğünü ve toplumsal cinsiyet eşitliğini kararlılıkla savunmaya devam ediyoruz. Çünkü kadınların eşit olmadığı bir ülkede demokrasi de adalet de yarımdır. Kararlılığımız tamdır. Cumhuriyet'in ikinci yüzyılı, kadınların yüzyılı olacaktır. ve Cumhuriyet kadınlarla birlikte yükselecek, yarınlara taşınacaktır."

Törenin ardından Kaya ve beraberindeki heyet, Anıtkabir önünde hatıra fotoğrafı çektirdi.