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CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Gülsever, CHP Kadın Kolları İl Başkanları ile toplantı yaptı

CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Gülsever, CHP Kadın Kolları İl Başkanları ile toplantı yaptı
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CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Ayten Gülsever, partisinin Genel Merkezi'nde CHP Kadın Kolları İl Başkanları ile toplantı yaptıklarını duyurdu.

(ANKARA) - CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Ayten Gülsever, partisinin Genel Merkezi'nde CHP Kadın Kolları İl Başkanları ile toplantı yaptıklarını duyurdu.

Gülsever, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Kadın Kolları İl Başkanlarımızla toplantımızı gerçekleştirdik. Her ilimizde kadınların sesini duyurmak için emek veren başkanlarıma özverili çalışmaları için teşekkür ediyorum. Birbirimizden aldığımız güçle, kadınların eşitlik mücadelesini ve örgütümüzü büyütmeye devam edeceğiz" ifadelerine yer verdi.

Kaynak: ANKA
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