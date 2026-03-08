CHP Sivas Kadın Kolları Başkanı Korkmaz 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutladı

CHP Sivas Kadın Kolları Başkanı Nilgün Korkmaz, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla basın açıklaması yaptı.

Korkmaz, parti binasında düzenlediği basın toplantısında, kadınların önemine vurgu yaptı.

Dünya Kadınlar Günü'nü kutlayan Korkmaz, "8 Mart sadece bir anma günü değil, eşitliğe giden yolda bir isyan ve inşa günüdür. Yaşasın kadın dayanışması, yaşasın örgütlü mücadelemiz. Son sözümüz net ve bakidir, çare eşitliktedir, çare Cumhuriyet değerlerimizde, kurtuluş mücadelemizdedir." dedi.