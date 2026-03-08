Haberler

CHP Sivas Kadın Kolları Başkanı Korkmaz 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutladı

CHP Sivas Kadın Kolları Başkanı Korkmaz 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutladı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

CHP Sivas Kadın Kolları Başkanı Nilgün Korkmaz, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla yaptığı basın toplantısında kadınların eşitlik mücadelesine dikkat çekti.

CHP Sivas Kadın Kolları Başkanı Nilgün Korkmaz, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla basın açıklaması yaptı.

Korkmaz, parti binasında düzenlediği basın toplantısında, kadınların önemine vurgu yaptı.

Dünya Kadınlar Günü'nü kutlayan Korkmaz, "8 Mart sadece bir anma günü değil, eşitliğe giden yolda bir isyan ve inşa günüdür. Yaşasın kadın dayanışması, yaşasın örgütlü mücadelemiz. Son sözümüz net ve bakidir, çare eşitliktedir, çare Cumhuriyet değerlerimizde, kurtuluş mücadelemizdedir." dedi.

Kaynak: AA / Çetin Karaçoban
Bu savaş kolay kolay bitmeyecek! Dünyayı ayağa kaldıracak tehdit

Bu savaş kolay kolay bitmeyecek gibi! Dünyayı ayağa kaldıracak tehdit
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Kremlin yanlışlıkla yayınladı! Putin'in hiç hoşuna gitmeyecek

Kremlin'i yakacak 30 saniyelik hata
Putin'den ABD'nin önünde diz çöken Modi'ye tarihi ders

Putin'den ABD'nin önünde diz çöken Modi'ye tarihi ders
Eski sevgilisine gönderdiği paranın dekontunu paylaşıp isyan etti

Eski sevgilisine gönderdiği paranın dekontunu paylaşıp isyan etti
Fatih Karagümrük'ü de yenemedi! Burak Yılmaz için çanlar çalıyor

''Kazanamazsak gerekeni yaparız'' demişti! İşte aldığı sonuç
Kremlin yanlışlıkla yayınladı! Putin'in hiç hoşuna gitmeyecek

Kremlin'i yakacak 30 saniyelik hata
Daha 16 yaşındaydı! Köpekten kaçarken canından oldu

Daha 16 yaşındaydı! Köpekten kaçarken canından oldu
Savaşı fırsat bildiler! Yunanistan'dan Türkiye'yi ayağa kaldıracak adım

Savaşı fırsat bildiler! Türkiye'yi ayağa kaldıracak küstah adım