CHP İzmir İl Kongresi'nde Çağatay Güç Fenalaştı

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İzmir İl Başkanlığı'nın 39. Olağan Kongresi'nde, tek aday Çağatay Güç konuşması sırasında fenalaşarak yere düştü. Sağlık ekiplerinin müdahalesi ile durumu iyiye giden Güç, partililere birlik ve mücadele mesajı verdi.

(İZMİR) – Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İzmir İl Başkanlığı'nın 39. Olağan Kongresi'nde tek aday olan Çağatay Güç, konuşmasının sonunda fenalaşarak yere yığıldı. Sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Güç, "Cumhuriyet Halk Partisi bir ailedir. Ailemizi üzdüğüm için çok özür dilerim. Sizleri çok seviyorum. Çok güzel bir mücadele vereceğiz; hep birlikte vereceğiz. Birbirinize güvenin, birbirinizi kırmayın. Biz birlikte güçlüyüz, birlikte başaracağız" dedi.

İzmir'de Celal Atik Spor Salonu'nda gerçekleşen 39'uncu Olağan İl Kongresi, heyecanlı ve duygusal anlara sahne oldu. Kongrede il başkanlığına tek aday olarak çıkan Çağatay Güç, konuşmasının sonunda rahatsızlanarak yere düştü. Salonda kısa süreli panik yaşanırken, sağlık ekiplerinin hızlı müdahalesi sonrası durumun ciddi olmadığı bildirildi. Parti yetkilileri, tansiyon düşüklüğü nedeniyle rahatsızlanan Güç'ün sağlık durumunun iyi olduğunu açıkladı.

Sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından konuşan Çağatay Güç şunları dile getirdi:

Aşırı yorgunum. Dün neredeyse hiç uyumadım. Bugün ne yemek yediğimi ne de ne yaptığımı hatırlıyorum. Sanırım bu iki günde oluşan stres de buna eklendi. Sizleri üzdüm, kusura bakmayın. Şunu unutmamamız lazım: Cumhuriyet Halk Partisi bir ailedir. Ailemizi üzdüğüm için çok özür dilerim. Sizleri çok seviyorum. Çok güzel bir mücadele vereceğiz; hep birlikte vereceğiz. Birbirinize güvenin, birbirinizi kırmayın. Biz birlikte güçlüyüz, birlikte başaracağız. Biz öyle bir partiyiz ve öyle şahsına münhasır bir aileyiz ki Türkiye'nin gündemine düşeceğiz. Gökkuşağının da Türkiye'nin gündemi olacağız. Değerli ailem, herkesin hataları var, herkesin problemleri var, herkesin küçük yanlışları var. Ama biz aile olarak birbirimize güvenmezsek, aile olarak birbirimize sahip çıkmazsak bu iktidarı değiştiremeyiz. Çocuklarımıza iyi bir gelecek bırakamayız. Biz bu iktidarı değiştireceğiz ve çocuklarımıza çok güzel bir gelecek bırakmak için çok çalışacağız. Buna size söz veriyorum. Hep beraber çalışacağız, hep beraber başaracağız.

Kaynak: ANKA / Güncel
