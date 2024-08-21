CHP İstanbul Milletvekili Oğuz Kaan Salıcı: CHP'nin tek sahibi örgütüdür

(ANKARA) - CHP İstanbul Milletvekili Oğuz Kaan Salıcı, partisinin tüzük kurultayıyla ilgili "Örgütümüze emek vermiş, ömrünü sosyal demokrat mücadeleye adamış bir kardeşiniz olarak tüm il başkanlarımızı ve kurultay delegasyonumuzu partimize sahip çıkmaya çağırıyorum. Kalıcı bir tüzük hazırlayalım ki altı yılda bir değiştirmek zorunda kalmayalım. CHP'nin tek sahibi örgütüdür. Partimiz bir üye-örgüt-program partisidir, 'şahsım' partisi değildir. CHP'de örgütün üzerinde hiçbir bir güç yoktur. CHP'de son sözü parti örgütü söyler" dedi.

CHP İstanbul Milletvekili Oğuz Kaan Salıcı, 4-9 Eylül günleri arasında düzenlenecek partisinin tüzük kurultayına ilişkin yazılı açıklama yaptı. Salıcı'nın açıklamaları şöyle:

"Partimiz bir tüzük kurultayının arifesinde. Bu vesileyle görüşlerimi değerli kurultay delegelerimizle ve kalbi Büyük Atatürk'ün altı okuyla çarpan kıymetli yurttaşlarımızla paylaşmak istiyorum. Örgütümüze emek vermiş, ömrünü sosyal demokrat mücadeleye adamış bir kardeşiniz olarak tüm il başkanlarımızı ve kurultay delegasyonumuzu partimize sahip çıkmaya çağırıyorum. Daha önce 2012 ve 2018 yıllarında tüzük değişikliği yapmıştık. Nihayetinde ilerici, çağdaş, sürekliliği olan ve darbe ürünü Siyasi Partiler Kanunu'nu aşan kalıcı bir tüzük hazırlayalım ki altı yılda bir değiştirmek zorunda kalmayalım.

"Partimiz bir üye-örgüt-program partisidir, 'şahsım' partisi değildir"

Tüm yol arkadaşlarıma parti içi demokrasiyi güçlendirecek, örgütümüzü dirençli kılacak, partilimizin hukukunu koruyacak, örgütten yetişen yeni siyasetçilerin önünü açacak, şeffaflık ve katılımcılık ilkelerine bağlı bütün tüzük önergelerini desteklemelerini tavsiye ediyorum. CHP'nin tek sahibi örgütüdür. Partimiz bir üye-örgüt-program partisidir, 'şahsım' partisi değildir. Türkiye, kişilerin vesayeti altında esir alınan siyasi partilerle doludur. CHP'de üyeler örgütü, örgüt de liderliği ve siyasi programı belirler. CHP'de örgütün üzerinde hiçbir bir güç yoktur. Seçim veya atama yoluyla göreve gelen hiç kimse örgütten üstün değildir. CHP'de son sözü parti örgütü söyler. Kamuoyunda yapılan demokratik tartışmalardan beslenilir, çıkar odaklarına ve kanaat teknisyenlerine teslim olunmaz.

"Ön seçimi sakatlayan ya da öteleyen yaklaşımlara asla müsamaha gösterilmemelidir"

CHP'de ön seçim esastır. Ön seçim adayları belirlemekle kalmaz, aynı zamanda partiyi bir arada tutar. Ön seçimi sakatlayan ya da öteleyen yaklaşımlara asla müsamaha gösterilmemelidir. CHP iç barışıyla güçlenir. Şahsi kariyerler partinin önüne konulmaz, parti içi ahenk bozulmaz. CHP halkın içinde, halkla beraber, halktan yana siyaset yapmayı varlık sebebi olarak tanımlar. Parti araç, halkın ve ülkenin çıkarları amaçtır. CHP şikayet etmez, sorun çözer. Sosyal refaha dayalı ve halktan yana çözümlerini yerel yönetimler eliyle hayata geçirir. CHP siyaseti seçimden seçime yapmaz; toplumun önüne halkçı, yenilikçi ve gerçekçi çözümlerle donatılmış bir Türkiye vizyonu koyar.

"Başkanlık sistemini tarihin çöplüğüne göndermek CHP'nin eseri olacaktır"

CHP'nin amacı, Türkiye'yi güçlendirilmiş parlamenter sisteme taşımaktır. Türkiye'yi kutuplaştıran; gaddarlığı güç, halkı bölmeyi marifet sanan; Gazi Meclis'i bir onay kurumuna çeviren; bir imzaya dayalı başkanlık sistemini tarihin çöplüğüne göndermek CHP'nin eseri olacaktır. CHP, Türkiye'nin dünü, bugünü ve yarınıdır. Büyük Atatürk, 89 yıl önce 9 Mayıs 1935'te son kez katıldığı kurultayımızda, 'Uçurum kenarında yıkık bir ülke. Türlü düşmanlarla kanlı boğuşmalar. Yıllarca süren savaş. Ondan sonra, içeride ve dışarıda saygıyla tanınan yeni vatan, yeni toplum, yeni devlet' demişti. Savaş meydanlarından devlet kurarak çıkan, zamanın ruhunu yakalayan devrimlerle Cumhuriyetimizin ilk yüzyılını başlatan CHP örgütü; ikinci yüzyılımızın da mimarı olacaktır."