CHP İstanbul Milletvekili Engin Altay'ın babası Kazım Altay toprağa verildi

CHP İstanbul Milletvekili Engin Altay'ın hayatını kaybeden babası Kazım Altay (95), toprağa verildi. Cenazeye eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da katıldı.

CHP İstanbul Milletvekili Engin Altay'ın hayatını kaybeden babası Kazım Altay için Sinop'un Erfelek ilçesinde Erfelek Büyük Camisi'nde öğle vakti cenaze namazı kılındı. CHP'nin Sinop'taki en eski üyesi olan Kazım Altay'ın cenazesine eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, CHP Samsun Milletvekili Murat Çan, Kastamonu Milletvekili Hasan Baltacı, Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül, Elazığ Milletvekili Gürsel Erol, Malatya Milletvekili Veli Ağababa, Kahramanmaraş Milletvekili Ali Öztunç, Bursa Milletvekili Orhan Sarıbal, eski CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç, eski CHP Yüksek Disiplin Kurulu Başkanı Uğur Bayraktutan, eski CHP milletvekilleri Tuncay Özkan, Neslihan Hancıoğlu, Kemal Zeybek, Çetin Osman Budak, Erkan Aydın, CHP Samsun İl Başkanı Mehmet Özdağ, CHP Sinop İl Başkanı Aykut Cem Yalçınkaya, Altay ailesinin sevenleri, partililer ve vatandaşlar katıldı. Namazın ardından Altay'ın cenazesi, toprağa verildi. (DHA)