Kayyum kararı sonrası CHP'den olağanüstü kurultaya gidiyor

İstanbul İl Yönetimi'ne kayyum atanan Cumhuriyet Halk Partisi, olağanüstü kurultay yapılması için Çankaya İlçe Seçim Kurulu'na başvurdu.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP), İstanbul İl Yönetimi'ne yönelik alınan kayyum kararı sonrası kritik bir adım atmaya karar verdi.

CHP'DEN OLAĞANÜSTÜ KURULTAY KARARI

CHP, 900'ün üzerinde delegenin imza vermesi üzerine olağanüstü kurultay yapılması için Çankaya İlçe Seçim Kurulu'na başvurdu. Kurultay, 21 Eylül'de gerçekleştirilecek.

CHP'DEN İLK AÇIKLAMA

Olağanüstü kurultay kararı sonrası CHP'den ilk açıklama ise Genel Başkan Yardımcısı Gül Çiftçi'den geldi. "Partimize yönelik kuşatmaya karşın delegelerimizin imzasıyla 21 Eylül 2025 tarihinde olağanüstü kurultayımızı gerçekleştireceğiz" diyen Çiftçi, "Cumhuriyet Halk Partisi, 102 yıllık köklü tarihi boyunca her türlü baskıya, engellemeye ve müdahaleye rağmen halk iradesini savunmuş; demokrasiden, hukuk devletinden ve özgürlüklerden asla taviz vermemiştir" ifadelerini kullandı.

"DEMOKRATİK SİYASETE DUYULAN İNANCI ORTAYA KOYACAKTIR"

Çiftçi ayrıca "Bu olağanüstü kurultay, yalnızca partimizin geleceğini değil; aynı zamanda Türkiye'de çok sesliliğe, çoğulculuğa ve demokratik siyasete duyulan inancı da yeniden ortaya koyacaktır. Delegelerimizin iradesiyle alınan bu karar, iktidarın tüm müdahale girişimlerine karşı Cumhuriyet Halk Partisi'nin dimdik ayakta olduğunun en güçlü kanıtıdır" diye konuştu.

İSTAN İL YÖNETİMİNE KAYYUM

İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi, 8 Ekim 2023'te gerçekleştirilen İstanbul İl Kongresi'nin iptali için açılan davada verdiği ara kararla Özgür Çelik başkanlığındaki il yönetimini görevden uzaklaştırmış, mahkeme kararının ardından İstanbul İl Başkanlığı'na, 2024 yılında CHP'den ayrıldığını açıklayan Gürsel Tekin kayyum olarak atanmıştı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Gürsel Tekin'in partiden ihraç edildiğini açıklarken; mahkeme tarafından görevlendirilen diğer isimlerin de gerekirse ihraç edileceğini açıklamıştı.

Mahkeme kararıyla geçici olarak görevlendirilen İstanbul İl Yönetimi'ndeki isimlerden Hasan Babacan ile Müjdat Gürbüz, yönetimden çekildiklerini açıklamıştı.

YSK CHP'NİN İTİRAZINI DEĞERLENDİRDİ

Öte yandan Yüksek Seçim Kurulu, CHP'nin İstanbul'da bazı ilçelerde düzenleyeceği kongrelerinin iptal edilmesine ilişkin verilen kararlara karşı yaptığı itirazı değerlendirmek için toplanmış, 2 buçuk saat süren toplantının ardından açıklama yapan YSK Başkanı Ahmet Yener kongrelerin yapılacağını duyurmuştu.

Yener, "Sarıyer, Tuzla, Bakırköy, Başakşehir, Ataşehir ilçe seçim kurullarının başlayan kongre sürecini durdurmasına ilişkin almış olduğu kararlar, tam kanunsuzluk nedeniyle kaldırılmış ve kongrelerin kaldığı yerden devamına karar verilmiştir" ifadelerini kullanmıştı.