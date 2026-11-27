CHP İstanbul İl Başkanı Mehmet Ali Yüksel, "Artık vatandaşlarımız kimin kim olduğuna değil, kimin ne yaptığına bakıyor. Adaleti sadece kendi mahallemiz için istemiyoruz. Adaleti her mahalle, her farklı mahalle için istiyoruz. Bu, Cumhuriyet Halk Partisi'nin tarihsel duruşudur." dedi.

Yüksel, partisinin Sarıyer'deki il başkanlığı binasında basın toplantısı düzenledi.

CHP Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun talimatıyla "Arınmaya Davet" çalışması yapıldığını belirten Yüksel, bu kapsamda, İstanbul'un 39 ilçesindeki vapur iskelelerinde, otobüs duraklarında ve metro hatlarında vatandaşlara broşür dağıtıldığını kaydetti.

Yüksel, sabahın erken saatlerinde sahaya çıkan ilçe başkanlarına, il yöneticilerine, kadın ve gençlik örgütlerine teşekkür etti.

Siyasette "ahlaksızlığın yarıştırıldığı" bir dönemden geçildiğini savunan Yüksel, "Artık vatandaşlarımız kimin kim olduğuna değil, kimin ne yaptığına bakıyor. Adaleti sadece kendi mahallemiz için istemiyoruz. Adaleti her mahalle, her farklı mahalle için istiyoruz. Bu, Cumhuriyet Halk Partisi'nin tarihsel duruşudur." dedi.

Yüksel, Kılıçdaroğlu'nun 7 maddelik Arınma Manifestosu'nda belediyelere inanç, kimlik ve yaşam tarzı ayrımı gözetmeden eşit hizmet çağrısı yaptığını dile getirdi.

CHP iktidarında ilk adımlardan birinin Aile Destekleri Sigortası'nı hayata geçirmek olacağını söyleyen Yüksel, öğretmenlerin çalışma koşullarının iyileştirilmesi ve okullardaki öğretmen açığının giderilmesi çağrısında bulundu.

Yüksel, "fon soruşturması"na da değinerek, "Onunla ilgili adalet kurumları gereğini yapıyor diye düşünüyoruz ama ciddi endişelerimiz var. İki defa kanser tedavisi gören, ameliyatlar geçiren Beylikdüzü Belediye Başkanımız Murat Çalık'ın tahliye talepleri yaklaşık 2 senedir karşılanmıyor." dedi.

Kaynak: AA