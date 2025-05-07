FED, faizi 4.50 seviyesinde sabit tuttu

Trump'ın baskısı işe yaramadı! FED, faiz kararını açıkladı
Vatikan'da yeni papa ilk turda seçilemedi

Vatikan'da yeni papa seçiliyor! Bacadan çıkan dumanın rengi belli oldu
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif ile görüştü

Savaştaki ülkenin liderine Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan telefon
Minguzzi cinayeti soruşturmasında 2 şüpheli daha tutuklandı

Mattia Ahmet Minguzzi cinayetinde 2 tutuklama daha

CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik'ten Beyazıt Meydanı'nda Özgürlük Çağrısı

CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik'ten Beyazıt Meydanı'nda Özgürlük Çağrısı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, Beyazıt Meydanı'nda düzenlenen miting öncesinde yaptığı açıklamada, özgürlük ve adalet arayışlarını vurgulayarak Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'na destek verdi. Tarih boyunca bu meydanın özgürlük mücadelesine şahitlik ettiğini belirtti.

(İSTANBUL) - CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, "Yani tarihin her döneminde bu tarihi Beyazıt Meydanı hep adalet, özgürlük, eşitlik arayışına ses oldu. Bugün de buradan haykıracağız. Cumhurbaşkanı adayımız Ekrem İmamoğlu'na özgürlük diye haykıracağız." dedi.

CHP'nin "Millet İradesine Sahip Çıkıyor" mitingi öncesi Beyazıt Meydanı'nda açıklamalarda bulunan CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik şunları kaydetti:

"Eşitlik, özgürlük, demokrasi aradılar 60 yıllar boyunca. 90'lı yıllarda bu meydanda başörtüsüne özgürlük eylemleri yapıldı. 2000'lerde bu meydanda 'Özgür Filistin' mitingleri yapıldı. Yani tarihin her döneminde bu tarihi Beyazıt Meydanı hep adalet, özgürlük, eşitlik arayışına ses oldu. Bugün de buradan haykıracağız. Cumhurbaşkanı adayımız Ekrem İmamoğlu'na özgürlük diye haykıracağız.

"Hep birlikte adalet, özgürlük, demokrasi için sesimizi yükseltmeye devam edeceğiz"

Diplomayı iptal edenlerin hukuksuzluklarına karşı sesimizi yükselteceğiz. Erken seçim talebimizi dile getireceğiz. Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel, şuan Saraçhane'de birazdan buraya doğru yola çıkacak ve Genel Başkanımız burada tam İstanbul Üniversitesi'nin önünde tarihi Beyazıt Meydanı'nda İstanbullulara seslenecek. Buradayız, hep birlikte adalet, özgürlük, demokrasi için sesimizi yükseltmeye devam edeceğiz."

Kaynak: ANKA / Güncel
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Boğazları kesilerek öldürülen kardeşlerin katil zanlısı Ankara'da yakalandı

Vahşice öldürülen kardeşlerin katil zanlısı yakalandı
Gerilim büyüdü! Ali Koç'a 1907 liralık tazminat davası açıyor

Gerilim büyüdü! Ali Koç'a 1907 liralık tazminat davası
Pakistan'ın düşürdüğü savaş uçaklarıyla Çin servet kazandı

Pakistan'ın düşürdüğü uçaklarla bir ülke servet kazandı
Selçuk Bayraktar'ın hassasiyeti takdir topladı! Eli, yanındaki kadına değmesin diye...

Eli, yandaki kadına değmesin diye verdiği mücadeleye bakar mısınız
Eski sevgilisiyle barışmak için gittiği apartta duşa girdi, sonrası korkunç

Sevgilisiyle barışmak için gittiği apartta duşa girdi, sonrası korkunç
Yeşil Pasaport'un kapsamının genişletilmesi teklifi TBMM'ye sunuldu

Bir meslek grubuna daha Yeşil Pasaport ayrıcalığı geliyor
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.