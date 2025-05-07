CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik'ten Beyazıt Meydanı'nda Özgürlük Çağrısı

(İSTANBUL) - CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, "Yani tarihin her döneminde bu tarihi Beyazıt Meydanı hep adalet, özgürlük, eşitlik arayışına ses oldu. Bugün de buradan haykıracağız. Cumhurbaşkanı adayımız Ekrem İmamoğlu'na özgürlük diye haykıracağız." dedi.

CHP'nin "Millet İradesine Sahip Çıkıyor" mitingi öncesi Beyazıt Meydanı'nda açıklamalarda bulunan CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik şunları kaydetti:

"Eşitlik, özgürlük, demokrasi aradılar 60 yıllar boyunca. 90'lı yıllarda bu meydanda başörtüsüne özgürlük eylemleri yapıldı. 2000'lerde bu meydanda 'Özgür Filistin' mitingleri yapıldı. Yani tarihin her döneminde bu tarihi Beyazıt Meydanı hep adalet, özgürlük, eşitlik arayışına ses oldu. Bugün de buradan haykıracağız. Cumhurbaşkanı adayımız Ekrem İmamoğlu'na özgürlük diye haykıracağız.

"Hep birlikte adalet, özgürlük, demokrasi için sesimizi yükseltmeye devam edeceğiz"

Diplomayı iptal edenlerin hukuksuzluklarına karşı sesimizi yükselteceğiz. Erken seçim talebimizi dile getireceğiz. Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel, şuan Saraçhane'de birazdan buraya doğru yola çıkacak ve Genel Başkanımız burada tam İstanbul Üniversitesi'nin önünde tarihi Beyazıt Meydanı'nda İstanbullulara seslenecek. Buradayız, hep birlikte adalet, özgürlük, demokrasi için sesimizi yükseltmeye devam edeceğiz."