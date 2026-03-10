Haberler

İbb Davasında İkinci Gün… Özgür Çelik: "Sizinle Birlikte Yol Arkadaşlığı Yapmaktan Büyük Gurur Duyuyoruz"

Güncelleme:
CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, İBB'ye yönelik yolsuzluk iddialarıyla açılan davanın ikinci gününde, Silivri Cezaevi yakınında bekleyen vatandaşlara seslenerek dayanışma ve mücadele mesajı verdi. Duruşmayı takip eden siyasi temsilciler için de destek vurgusunda bulundu.

(İSTANBUL) - CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, İBB'ye yönelik yolsuzluk iddiasıyla açılan davanın ikinci gününde Silivri'de bekleyişini sürdüren vatandaşlara seslenerek, "Bu büyük dayanışma için, bu büyük direniş için, bu büyük mücadele için hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyoruz. Sizinle birlikte yol arkadaşlığı yapmaktan büyük gurur duyuyoruz" dedi.

Çelik, İBB'ye yönelik yolsuzluk iddiasıyla açılan ve CHP'nin cumhurbaşkanı adayı ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da arasında bulunduğu 107'si tutuklu 407 sanıklı davanın ikinci celsesinin görüldüğü Silivri Cezaevi'nin yakınında bekleyişini sürdüren vatandaşlara seslendi.

Çelik, şöyle konuştu:

"Saat 13.30'da Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel burada olacak. Dünden beri buradasınız. Dün İstanbul'un dört bir yanından kıymetli yol arkadaşlarımız Silivri'ye geldiler. Çok soğuk şartlarda Silivri Dayanışma Merkezi'nde burada beklediniz."

Aileler, avukatlar ve basın görevlileri duruşmayı salondan takip ettiler. Dün çok sayıda siyasi partinin genel başkan seviyesinde, milletvekili seviyesinde ve il başkanları seviyesinde temsilcileri de duruşmayı takip ettiler.

Bugün de buradasınız. Yarın saat 20.30'da hep birlikte Pendik'te olacağız. Bu büyük dayanışma için, bu büyük direniş için, bu büyük mücadele için hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyoruz. Sizinle birlikte yol arkadaşlığı yapmaktan büyük gurur duyuyoruz."

Kaynak: ANKA
