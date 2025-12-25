CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik: Futbol Kulüpleri Magazin Konusu Yapılamaz; Gerçek Gündem Ülkenin Sorunlarıdır

(İSTANBUL) - CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Sadettin Saran'ın gözaltına alınmasına ilişkin "İstanbul'umuzun kulüpleri sadece birer futbol takımı değildir. Her biri, işgal yıllarında halkımıza yeşil sahalarda moral vermekle kalmamış; sporcuları Kuva-yı Milliye'ye gönüllü yazılmış, Kurtuluş Savaşı'mızda şehitler vermiştir. Elbette herkes sorgulanır, soruşturulur, yargılanır. Ancak uyuşturucuyla mücadele gibi çok önemli ve hayati bir meseleyi, tamamen magazin konusuna dönüştürmek ve bir futbol kulübünü kurumsal kimliğini zedeleyecek şekilde gözaltı uygulaması yapmak yapmak saygısızlıktır" açıklamasını yaptı.

CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, sosyal medya hesabından Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Sadettin Saran'ın gözaltına alınmasına ilişkin açıklama yaptı. Çelik, şunları kaydetti:

"İstanbul'umuzun kulüpleri sadece birer futbol takımı değildir. Her biri, işgal yıllarında halkımıza yeşil sahalarda moral vermekle kalmamış; sporcuları Kuva-yı Milliye'ye gönüllü yazılmış, Kurtuluş Savaşı'mızda şehitler vermiştir. O günlerden bu yana futbol, İstanbul'da futboldan fazlası olmuştur. Kulüplerimiz, yüz yılı aşkındır faaliyet gösteren büyük birer sosyal organizasyon. Taraftarlar ve kulüp camiaları sadece futbol seyircisi değil, aynı zamanda toplumun aktif kesimleri. Deprem olduğunda yardıma koşan, yoksullara yardım eden, zor günlerde dayanışma gösteren insanlar. Elbette herkes sorgulanır, soruşturulur, yargılanır. Ancak… Uyuşturucuyla mücadele gibi çok önemli ve hayati bir meseleyi, tamamen magazin konusuna dönüştürmek ve bir futbol kulübünü kurumsal kimliğini zedeleyecek şekilde gözaltı uygulaması yapmak yapmak saygısızlıktır, her kesimden sporseverin haklı olarak tepkisini çekmiştir.

"Açlık sınırının altındaki asgari ücreti konuşalım"

Yurt dışından ifade vermeye kendi gelen bir insana kanun kaçağı muamelesi yapmak ise sansasyon yaratarak gerçek gündemleri perdeleme amacı taşındığı konusunda halkımızın kanaatini pekiştirmiştir. Halkımız; magazin dinlemek, insanların özel hayatını konuşmak, futbol kulüplerinin lekelenmesine şahit olmak değil gerçek gündemlerin konuşulmasını, ülkemizin gerçek sorunlarının çözülmesini bekliyor. Bu işleri sulandırmayın; açlık sınırının altındaki asgari ücreti konuşalım. İşsizlikle boğuşan gençliğimizi konuşalım. Çarşıdaki-pazardaki sönmeyen yangını konuşalım. Ülkemizin içine düştüğü asayiş sorunlarını, sınır güvenliğini, bölgesel riskleri konuşalım. Ve elbette ülkemizi saran uyuşturucu salgınını konuşalım. İstanbul'un özellikle yoksul semtlerinde gençlerimizi hedef alan uyuşturucu baronlarıyla mücadelede, hepimize en çok büyük kulüplerimizin camiaları destek olacaktır"