CHP, İmamoğlu'nun Tutuklanmasının Ardından Yedinci Mitingini Esenler'de Düzenleyecek

CHP, İmamoğlu'nun Tutuklanmasının Ardından Yedinci Mitingini Esenler'de Düzenleyecek
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CHP, Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasının ardından İstanbul'da düzenlediği 'Millet İradesine Sahip Çıkıyor' mitinglerinin yedincisini bu çarşamba Esenler'de gerçekleştirecek. Miting Dörtyol Cumhuriyet Meydanı'nda saat 20.30'da başlayacak.

(ANKARA) - CHP, Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasının ardından her çarşamba İstanbul'da düzenlediği "Millet İradesine Sahip Çıkıyor" mitinglerinin yedincisini Esenler'de düzenleyecek.

CHP'nin, Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasının ardından başlattığı "Millet İradesine Sahip Çıkıyor" mitingleri devam ediyor. İstanbul'daki ilk miting Şişli'de düzenlenirken, onu sırasıyla Beylikdüzü, Başakşehir, Beyazıt Meydanı, Silivri ve Pendik mitingleri izledi. Yedinci miting ise bu çarşamba Esenler'de gerçekleştirilecek. Miting Dörtyol Cumhuriyet Meydanı'nda saat 20.30'da başlayacak.

Kaynak: ANKA / Güncel
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