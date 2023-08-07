CHP ilçe kongresinde vefat eden Faruk Özdemir toprağa verildi

Ankara Etimesgut'ta yapılan Cumhuriyet Halk Partisi ilçe kongresi esnasında geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybeden Faruk Özdemir toprağa verildi. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve diğer CHP üyeleri cenazeye katıldı.