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CHP, İhraç Edilen Teğmenlerin Tazminatlarını Ödeyecek

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CHP Genel Başkan Yardımcısı Yankı Bağcıoğlu, Türk Silahlı Kuvvetlerinden ihraç edilen 9 teğmenin tazminatlarının CHP milletvekilleri tarafından karşılanacağını duyurdu.

(EDİRNE) - CHP Genel Başkan Yardımcısı Yankı Bağcıoğlu, Türk Silahlı Kuvetlerinden ihraç edilen 9 teğmenin 8'nin tazminatlarının CHP milletvekilleri tarafından ödeneceğini belirterek, "Bir teğmenimiz hariç babası kendisi ödemek istediği için, diğer tüm teğmenlerin ödeme emirleri tamamlandıktan sonra bu tazminatları, Cumhuriyet Halk Partisi milletvekillerimiz tarafından ödenecektir" dedi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Yankı Bağcıoğlu, Edirne'deki parti binasında basın toplantısı düzenledi. Basın toplantısına, CHP Edirne Milletvekili Ahmet Baran Yazgan, CHP Edirne İl Başkanı Harika Taybıllı ve CHP'liler katıldı.

Bağcıoğlu, basın toplantısında, Türk Silahlı Kuvetlerinden ihraç edilen 9 teğmenin, eğitim öğrenim giderleri için ödemesi gereken tazminatlarının CHP'li milletvekilleri tarafından karşılanacağını söyledi. Tazminatlarını ödeme konusunda CHP'den destek gelmeyeceği yönündeki algının doğru olmadığını ifade eden Bağcıoğlu, şunları kaydetti:

"9 teğmenin, Sayın Özgür Özel'in önerisi, grup kararıyla, Silahlı Kuvvetler tarafından rücu edilen tazminatları Cumhuriyet Halk Partisi milletvekilleri tarafından ödenecekti. Bir tane teğmenimizin, ki ben konuştum kendisiyle babası 'ben ödeyeceğim' dedi. Babalık hakkıdır, ona kimse bir şey diyemez. Şöyle bir haber yapılmış. 'İşte çok zor durumda kaldılar, bireysel emeklilik hakkını bozdurdu.' Sanki Cumhuriyet Halk Partisi'nden hiçbir destek gelmemiş gibi bir haber yapıldı. Bir gazetemiz de bunu almış, güvendiğimiz bir gazetemiz o da devam ettirmiş bu haberi. Dolayısıyla teğmenlerimizin bir teğmenimiz hariç, babası kendisi ödemek istediği için, diğer tüm teğmenlerin ödeme emirleri tamamlandıktan sonra bu tazminatları Cumhuriyet Halk Partisi milletvekillerimiz tarafından ödenecektir."

Kaynak: ANKA / Güncel
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