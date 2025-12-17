CHP'nin Eczacı Milletvekilleri, Yeni Seçilen Teb Başkanı Demirci'ye "Hayırlı Olsun" Ziyaretinde Bulundu

(ANKARA) - CHP Genel Başkan Yardımcısı Burhanettin Bulut ve CHP grubunun eczacı milletvekilleri, bir süre önce Türk Eczacıları Birliği (TEB) Yönetim Kurulu Başkanlığı'na seçilen Mehmet İrfan Demirci'ye TEB'deki makamında "hayırlı olsun" ziyaretinde bulundu.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Burhanettin Bulut, CHP'nin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Politika Kurulu Başkanı Gamze Taşcıer, Giresun Milletvekili Elvan Işık Gezmiş ve Balıkesir Milletvekili Serkan Sarı ile birlikte bir süre önce TEB Yönetim Kurulu Başkanlığı'na seçilen TEB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet İrfan Demirci'yi makamında ziyaret etti.

Bulut, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Mesleğimizin çatı örgütü Türk Eczacıları Birliği Başkanlığına seçilen, değerli meslektaşım Mehmet İrfan Demirci'ye, eczacı milletvekili arkadaşlarımızla hayırlı olsun ziyaretinde bulunduk. Mesleğimize, meslektaşlarımıza, birliğimize yapacağı katkılara olan inancımla başarılar diliyorum" ifadesini kullandı.