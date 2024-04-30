CHP Hatay Milletvekili Nermin Yıldırım Kara, Hatay'da Taş Ocağı ve Kırma Eleme Tesislerine Karşı Çıkıyor

(ANKARA) - CHP Hatay Milletvekili Nermin Yıldırım Kara, Hatay'ın Defne ilçesi Dursunlu Mahallesi'nde dağlık alanda taş ocakları için gerçekleştirilen kontrolsüz patlatmalara ilişkin "Bugün, Hatay'ımızın birçok ilçesinde Defne'deki Dursunlu Mahallesi'nde, Yukarıokçular'da, Kıcı'da, Aknehir, Sinanlı, Hassa Akbez'de Büyükçat'da kurulması planlanan taş ocakları ve kırma eleme tesisleri yurttaşlarımızı canından bezdiriyor" dedi.

CHP Hatay Milletvekili Nermin Yıldırım Kara, Hatay'ın Defne ilçesi Dursunlu Mahallesi'nde dağlık alanda gerçekleştirilen kontrolsüz patlamalara ilişkin yazılı açıklama yaptı. Taş ocakları ve kırma eleme tesislerinin bölgede yaşayan insanların sağlığını olumsuz etkilediğini belirten Kara, "Bu tesislerin işletilmesi ve yapılan patlatmalar sırasında ortaya çıkan toz, gürültü ve titreşimler ile nakliye araçlarının yaratacağı olası sıkıntılar, henüz depremin yıkıcı etkilerinden kurtulamamış bölge halkını büyük bir endişeye sürüklemekte, can ve mal güvenliğini tehdit etmektedir" dedi.

Tesislerin depremler sonrası Hatay'da yürütülen çalışmalara engel olduğunu ifade eden Kara, "Bugün, Hatay'ımızın birçok ilçesinde Defne'deki Dursunlu Mahallesi'nde, Yukarıokçular'da, Kıcı'da, Aknehir, Sinanlı, Hassa Akbez'de Büyükçat'da kurulması planlanan taş ocakları ve Kırma Eleme tesisleri yurttaşlarımızı canından bezdiriyor" dedi.

"MAHALLE HALKININ SAĞLIKLI YAŞAM KOŞULLARININ GASPI SÖZ KONUSU"

Bölgede yaşayan vatandaşların yeşil alanları, yaşam alanları, havası ve suyunun kontrolsüz bir biçimde talan edildiğini kaydeden Kara, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Daha önceden de dikkat çektiğimiz gibi, kirletici tesislerin tüm bu faaliyetleri sebebiyle açığa çıkan kirletici yük, yeryüzünün genel yapısında, bitki örtüsünde, yeraltı ve yerüstü sularında ve yüzey yapılarında ölçülebilir, olumsuz yönde etkilere neden olmaktadır. Patlatmalar sırasında oluşan sarsıntılar sonucunda, depremi en yıkıcı şekilde yaşamış yurttaşlarımızı psikolojik olarak da olumsuz yönde etkilemesi görmezden geliniyor. Yurttaşımız, ansızın duyulan patlama sesleri ve buradan çıkan yoğun kirlilik ile mücadele içinde. Buradan açıkça söylüyorum ki, mahalle sakinlerinin sağlıklı yaşam koşullarının ve çevre hakkının gaspı söz konusudur."

"TAŞ OCAĞI KURULMAK İSTENEN YERDE SU VE TARIM ALANLARI HEDEF ALINMAKTA"

Sadece inşaat faaliyetlerine odaklanarak vatandaşlara bir yaşam alanının tesis edilemeyeceğini, Dursunlu Mahallesi'ndeki mevcut durumun mahallesi sakinlerini, çocukları ve halk sağlığının tehdit ettiğini belirten Kara, "Oradaki yurttaşımız da defalarca bu sorunları dile getirmekte ve meydana gelebilecek kazalardan ciddi bir endişe duymaktadırlar. Taş ocağının kurulmak istendiği yerlerde yurttaşlarımızın geçim kaynakları olan zeytinlikler, hayvan otlattıkları meralar, su kaynakları ve tarım alanları hedef alınmaktadır.

"Buradaki çevresel etki ve sağlık etki maliyeti o taş ocağının getireceği kardan çok daha fazladır" diyen Kara, başta Hatay Valiliği olmak üzere söz konusu tesislerin yaşam alanlarının dışına çıkarılması ve gerekli tüm tedbirlerin alınmasını için adımların atılmasını istedi.