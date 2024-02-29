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CHP Hatay Milletvekili Nermin Yıldırım Kara, Elektrik ve İnternet Kesintilerine İlişkin İktidara Çağrı Yaptı

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CHP Hatay Milletvekili Nermin Yıldırım Kara, 6 Şubat depremlerinden beri Hatay'da devam eden elektrik ve internet kesintilerine ilişkin iktidara çağrı yaparak 'Yetkilileri, bakanlıkları tekrar göreve çağırıyoruz. Hatay'daki elektrik ve internet kesintileri için artık çalışmalarınızı nihayete erdirin. Bu halk çok mağdur oldu, bu hizmet eksikliğinden dolayı büyük bir ızdırap yaşıyor' dedi.

CHP Hatay Milletvekili Nermin Yıldırım Kara, 6 Şubat depremlerinden beri Hatay'da deva eden elektrik ve internet kesintilerine ilişkin iktidara çağrı yaparak "Yetkilileri, bakanlıkları tekrar göreve çağırıyoruz. Hatay'daki elektrik ve internet kesintileri için artık çalışmalarınızı nihayete erdirin. Bu halk çok mağdur oldu, bu hizmet eksikliğinden dolayı büyük bir ızdırap yaşıyor" dedi.

CHP Hatay Milletvekili Nermin Yıldırım Kara, 6 Şubat 2023'te meydana gelen depremlerden ağır hasar alan Hatay'da sık sık devam eden elektrik ve internet kesintilerine dikkati çekti. Yıldırım Kara, şunları dile getirdi:

"Hatay'da depremin üzerinden 13 aydan fazla süre geçti ama aynı sorunları sürekli dile getiriyoruz. Alt Yapı ve Ulaştırma Bakanlığı, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, artık Hatay'a bakın. Diyoruz ki elektrik kesintileri fazla, internet kesintileri haftalarca... İnsanlar İskenderun'da, Arsuz'da, Karaağaç'ta, Antakya'da, Dörtyol'da, Hatay'ın her bir noktasında bize gelen en önemli şikayet saatlerce elektrik kesintisi ve internet kesintileri. Anneler, babalar, veliler diyor ki çocuklarımız ders çalışamıyor, internetimiz yok. Özellikle mahallelerde yetkililerin söylediği en önemli şey, elimizde port yok gelecek gibi de görünmüyor. Neden, elektrik kesintileriyle ilgili sıkıntı var, alt yapı çalışması var... Ne kadar daha bekleyecekler? Sıkıntı olduğu için sistem olmuyor, insanlar eczanelerden ilaç alamıyorlar, çocuklar ders çalışamıyor. Yetkilileri, bakanlıkları tekrar göreve çağırıyoruz. Hatay'daki elektrik ve internet kesintileri için artık çalışmalarınızı nihayete erdirin. Bu halk çok mağdur oldu, bu hizmet eksikliğinden dolayı büyük bir ızdırap yaşıyor."

Kaynak: ANKA / Güncel

Nermin Yıldırım Kara Milletvekili Hatay Politika Güncel Haberler

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