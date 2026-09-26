CHP Hatay Milletvekili Kara, Bolu kampında AKP iktidarına karşı birlik mesajı verdi

Haber : Zeynep BOZUKLU - Kamera: Hakan KARADUMAN

(BOLU) - CHP Hatay Milletvekili Nermin Yıldırım Kara, CHP'nin milletvekili kampına ilişkin, "Mutluyuz; çeyrek asra yaklaşan AKP iktidarına karşı, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni kuran partinin kurumsal kimliği etrafında kenetlendiğimizi tüm topluma göstereceğimiz bir toplantı olacağı inancındayım" dedi.

CHP'nin Bolu'da milletvekilleri, Parti Meclisi (PM) ile MYK üyeleri ve Kadın ve Gençlik Kolları başkanlarının katılımıyla gerçekleşen kamp, ikinci gününde devam ediyor. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, CHP Grubu'nun Değerlendirme Toplantısı'nda yaptığı açıklamaya ve milletvekili kampına ilişkin ANKA Haber Ajansı'na değerlendirmelerde bulunan CHP Hatay Milletvekili Nermin Yıldırım Kara, şunları söyledi:

"Bugün, yeni yasama dönemine ilişkin olarak Cumhuriyet Halk Partisi Grubu, Meclis grubumuz, parti yöneticilerimiz ve Yüksek Disiplin Kurulu üyelerimizle birlikte Abant'ta kamptayız. Yeni dönemde özellikle Cumhuriyet Halk Partisi olarak ne yapacağımız, nasıl bir vizyon belgesi ortaya koyacağımız; 25 yıllık AKP iktidarının ülkeyi getirdiği mali, ekonomik, sosyal ve toplumsal yıkıma karşı partimizin bundan sonraki süreçte izleyeceği stratejiyi ortaya koyacağımız bir toplantı dizisi gerçekleştiriyoruz.

Bir aradayız, mutluyuz ve yeni şeyler söylemek istiyoruz. Yeni yasama dönemiyle birlikte, halkın gözünde Cumhuriyet Halk Partisi'ne yönelik bunca eleştiriye ve aşağı çekme operasyonlarına karşı duruşumuzu sözlerimizle, tavrımızla ve politik tercihlerimizle ortaya koyacağız. En iyi cevabı, bu kamp sonrasında hazırlayacağımız sonuç bildirgesiyle tüm kamuoyuna duyuracağız.

Verimli bir kamp olduğunu; aidiyet duygusunun yüksek tempoda hissedildiği, birlik ve beraberlik içinde ortak bir söz söylediğimiz bir kamp olduğunu düşünüyoruz. Mutluyuz; çeyrek asra yaklaşan AKP iktidarına karşı, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni kuran partinin kurumsal kimliği etrafında kenetlendiğimizi tüm topluma göstereceğimiz bir toplantı olacağı inancındayım."

Kaynak: ANKA