CHP Hatay'da seçim sonuçlarına itiraz etti

CHP Genel Başkan Yardımcısı Murat Bakan, " Hatay'da siyasal baskılarla seçim kurulları üzerinden alınacak bir mazbata ne hukukidir ne de meşrudur. Geçersiz oylar yeniden sayılmazsa ve mazbata AKP adayına verilirse Hatay'da meşruiyeti tartışmalı, hukuki meşruiyeti tartışmalı bir kişi belediye başkanı olacaktır." dedi.

CHP Genel Başkan Yardımcıları Murat Bakan, Gökçe Gökçen ve Meryem Gül Çiftçi Binici, Hatay'daki seçim sonuçlarına yaptıkları itirazlara ilişkin parti genel merkezinde basın toplantısı düzenledi.

Bakan, 5 gün boyunca Hatay'da tüm itiraz sürecini yürüttüklerini söyledi.

Hatay'da siyasal ve hukuki boyut iki farklı durum olduğunu belirten Bakan, "Biz tüm ilçelerde geçersiz oyların sayılmasıyla ilgili itirazlarımızı yaptık. Mesela Antakya 1 Nolu Seçim Kurulu'nda gerekçesi belirtilmeyen geçersiz oyların sayılmasıyla ilgili itirazımız, 3 defa oylamada 'Sayılsın' denmesine rağmen ara verilerek, siyasal iktidar tarafından telefonlarla baskı yapılarak dördüncü defa oylamayla reddedilmiştir." diye konuştu.

Hukuki süreci dört başı mamur yürüttüklerini ifade eden Bakan, " Hatay'da siyasal baskılarla seçim kurulları üzerinden alınacak bir mazbata ne hukukidir ne de meşrudur. Geçersiz oylar yeniden sayılmazsa ve mazbata AKP adayına verilirse Hatay'da meşruiyeti tartışmalı, hukuki meşruiyeti tartışmalı bir kişi belediye başkanı olacaktır." dedi.

"Hepimizin gözü Hatay'da"

Meryem Gül Çiftçi Binici de partisinin 31 Mart günü büyük bir sınav verdiğini belirtti.

Seçimin ardından itiraz sürecini yakından takip ettiklerini söyleyen Binici, Ardahan'da, Kayseri'nin Pınarbaşı ilçesinde ve Kütahya Merkez'de olduğu gibi ülkedeki bütün seçim çevrelerinde itiraz sürecini yönettiklerini anlattı.

Binici, şöyle konuştu:

"Ancak biliyoruz ki hepimizin gözü Hatay'da. Şu anda Yüksek Seçim Kurulu Sistemi'nde Hatay Büyükşehir Belediyesi oylarında partimizin oyları ve AKP arasındaki oy durumu sadece 2 bin 569'dur. Burada dikkat çekmek istediğimiz nokta şudur; Hatay Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminde geçersiz oyların toplamı 38 bin 888'dir."

Binici, Kütahya ve Gaziosmanpaşa'da AK Parti'nin itirazları aynı gerekçelerle kabul edilirken Hatay'da kendilerinin aynı gerekçeyle bulundukları başvurunun "hukuksuz bir şekilde" reddedildiğini savundu.

"Lütfü Savaş ve AKP'li aday arasındaki fark 2 bin 569'a kadar gerilemiş durumda"

Gökçe Gökçen ise Hatay'daki durumu anlık olarak takip ettiklerini bildirdi.

Bundan sonraki sürecin büyük ölçüde YSK'da olduğunu belirten Gökçen, şöyle devam etti:

"İlk gün gittiğimiz zaman Büyükşehir Belediye Başkanı'mız Lütfü Savaş ve AKP'li aday arasındaki fark 3 bin 890 olarak görünüyordu. Bugün itibariyle 2 bin 569'a kadar gerilemiş durumda. Bu sadece ilk itirazlar maddi hataların düzeltilmesi başvuruları sonucunda gerçekleşti. 'Tek bir oyun bile peşine düşeceğiz' diye ilk günden söylemiştik. 1455 oyumuzun vaktinde hukuka aykırı şekilde yazılmamış olduğunu tespit etmiş olduk ve süreç devam ediyor."

Gökçen, Hatay Büyükşehir Belediye Başkanlığı oylarında toplam geçersiz oy sayısının yaklaşık 38 bin 900 olduğunu aktararak, şöyle konuştu:

"298 sayılı Seçim Kanunu'na göre bir geçersiz oy varsa o oyun neden geçersiz sayıldığının gerekçesinin tutanağı işlenmiş olması gerekiyor. Fakat gördük ki Hatay'da birçok geçersiz oyun gerekçesi bu şekilde yazılmamış. Geçersiz oyların sayısı iki aday arasındaki oy farkının 15 katını geçer duruma geldi artık. Dolayısıyla bizim itirazlarımızın sonucu artık seçim sonuçlarına kolaylıkla etki edebilecek bir noktaya gelmiş durumda."

YSK'nin hukuka uyması ve objektif olması gerektiğini belirten Gökçen, "Biz sadece CHP olarak değil veya sadece bize oy veren seçmenin iradesi ortaya çıksın diye değil ama daha geçtiğimiz yıl Hatay halkının iradesinin ortaya çıkması için geçersiz oyların yeniden sayılmasını ve hakkımız olanın Hatay halkına iade edilmesini bekliyoruz." diye konuştu.