CHP Hatay Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Lütfü Savaş, YSK'ye usulsüzlükleri teslim etti

CHP'nin Hatay Büyükşehir Belediye Başkan adayı Lütfü Savaş, "ilk günden itibaren Hatay'da yaşanan tüm usulsüzlükleri delilleriyle birlikte Yüksek Seçim Kuruluna (YSK) teslim ettiklerini" savunarak, "Bugün, Hatay halkı hukuka ve vicdanlara emanet ettiği iradesinin tecelli etmesini beklemektedir." dedi.

CHP'nin Hatay'daki Büyükşehir Belediye Başkanı seçimi sonuçlarına ilişkin itirazının görüşüleceği kurul toplantısı öncesinde Savaş, YSK binası önünde basın açıklaması yaptı.

Hatay halkının 31 Mart'ta sandığa giderek özgürce tercihini yaptığını söyleyen Savaş, devlete düşen görevin, milletin sandığa attığı oyların gereğini yerine getiren adaletli bir sonucu ilan etmek olduğunu belirtti. Savaş, Hatay halkının 31 Mart gecesinden bu yana sandıktaki iradesini zedeleyen pek çok usulsüzlüğe muhatap bırakıldığını savundu.

Devletin herkesin ikna olacağı, hakkaniyetli bir sonucu ortaya çıkarması gerektiğini ifade eden Savaş, "Bu süreçte en büyük tepkimiz, biz hukukun peşinden giderken, henüz itiraz süreçleri sonuçlanmadan kanuna aykırı şekilde bir adaya mazbata verilmiş olmasıdır. Bu tutum, seçimin oldubittiye getirilmeye çalışıldığını gösteren açık ve kabul edilemez bir hukuksuzluktur." diye konuştu.

"Hatay halkı iradesinin tecelli etmesini beklemektedir"

İlk günden itibaren yaşanan tüm usulsüzlükleri delilleriyle birlikte YSK'ye teslim ettiklerini öne süren Savaş, "iki aday arasındaki oy farkından daha fazla sayıda, 3 bin 389 ölmüş seçmene oy kullandırıldığını" iddia etti.

Savaş, iki aday arasındaki farkın 15 katından fazla geçersiz oy bulunduğunu, 20 sandıkta kanuna aykırı olarak polis ve zabıtalardan sandık kurulu başkanı görevlendirildiğini savundu.

Hatay halkının iradesinin YSK hakimlerine emanet olduğunu söyleyen Savaş, "Bugün, Hatay halkı hukuka ve vicdanlara emanet ettiği iradesinin tecelli etmesini beklemektedir." dedi.

"Ölü seçmenlerin oy kullandığına yönelik bir tespitiniz var mı?" şeklindeki soruya Savaş, "Ona YSK karar verirse sandıklar açıldıktan sonra tutanaklara bakarak karar vereceğiz." yanıtını verdi.

Savaş, partililere de hitap etti

Savaş, daha sonra YSK binasının karşısındaki Zafer Parkı'na geçerek burada bekleyen partililere hitap etti.

Hatay'da sığınmacı sorunu bulunduğunu anlatan Savaş, ildeki sığınmacı sayısının gittikçe arttığını, 9 ilçede yerli nüfus ile Suriyeli nüfusu birbirine yakın olduğunu savundu.

Depremdeki can kaybının yanı sıra göç nedeniyle de Hatay nüfusunun azaldığını ifade eden Savaş, tüm bu sorunlara rağmen hükümetin sadece Hatay Büyükşehir Belediyesini kazanmaya çalışmakla meşgul olduğunu kaydetti.

Savaş, YSK'nin vereceği kararı da takip edeceklerini söyledi.

Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde CHP'nin İskenderun Belediye Başkan adayı olan Mehmet Duduoğlu da hem İskenderun'da hem de Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı seçiminde iptallere neden olacak usulsüzlükler tespit ettiklerini ileri sürdü.

İskenderun'da resmi olarak birinci olan adayla arasında 1077 fark olduğunu söyleyen Duduoğlu, geçersiz oy sayısının ise 5 bin 102 olduğunu bildirdi.

Duduoğlu, "5 bin 102 sayısı, 1077 sayısının yaklaşık 4 buçuk, 5 katıdır. Başka yerlerde AK Parti'nin bu konuda yaptığı itirazlar kabul edilmesine rağmen Hatay'da ve İskenderun'da reddedilmiştir." dedi.