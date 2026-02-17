CHP Grup Toplantısı... Özgür Özel'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Çağrı: "Gelin Ramazanın İlk Akşamı TRT Stüdyolarına Çıkalım"

(TBMM) - CHP Genel Başkanı Özgür Özel, alım gücünün emekliler, asgari ücretliler ve tüm yurttaşlar için azaldığına dikkati çekerek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı TRT'de canlı yayına davet etti. Özel, "Bu ülkede, oyu yoksuldan alan, emekliden, emekçiden alan, ortadirekten alan, sonra da bütün hizmeti zenginler, varsıllar için yapan, yoksula sırtını dönen Erdoğan'a söylüyorum, bu vakitten sonra bütün partiler birlikte bir şey yapalım derseniz gazi için de buradayız, şehit için de buradayız, emekli için, emekçi için buradayız. Ha yapmazsan, senden bir şey isteyen ne olsun? Tek bir şey istiyoruz, getir sandığı, ben çözeceğim bütün sorunları" ifadesini kullandı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin grup toplantısında şunları kaydetti:

"Ekonomik kriz tüm yakıcılığıyla devam ediyor. Ocak ayı enflasyonu yüzde 4,8 açıklandı. Aralık enflasyonu yüzde 0,89'du. Devlet eliyle emeklisine, çalışanına, devletin memurlarına çok büyük kazık atıldı. Enflasyonu aralıkta düşük gösterdiler, yüzde 4 cebinize girecek maaşlardan çaldılar. Sonra o enflasyonu Ocak ayında 4,8 olarak gösterdiler. Diğer kuruluşlar 6,5–7 buluyor. Enflasyonda Avrupa birincisiyiz. Gıda enflasyonu yüksekliğinde üzerimizde üç ülke var: İran, Arjantin, Güney Sudan. Türkiye Cumhuriyeti'nin bir aylık enflasyonu, dünyadaki yüz ülkenin bir yıllık enflasyonundan yüksek. Erdoğan Aralık 2020'de, '2021'de enflasyonu tek haneye indireceğiz' demiş. 2021 enflasyonu yüzde 36 çıkmış. Kasım 2021, 'Faiz sebeptir, enflasyon neticedir. 2022'de bu çarkı bozacağız' demiş. Enflasyon yüzde 64'e çıkmış. Aralık 2022, 'Herkes 2023 hesabını yüzde 20'ler seviyesinde bir enflasyona göre yapsın' demiş. Enflasyon yüzde 65 çıkmış. 'Enflasyon tek haneye inecek' demiş 2023'ün sonunda. 2024 enflasyonu yüzde 44 olmuş. Bu sene yüzde 13, yüzde 19 diye hesaplıyorlardı da senenin ilk ayında yüzde 21'e revize ettiler. Ama işi bilen bütün uzmanlar yüzde 28-30'un altında enflasyon beklemiyor. Türkiye maalesef kötüye gidiyor, gitmeye devam edecek. AK Parti Türkiye'ye hiçbir konuda iyi gelmedi, gelmemeye devam edecek. Ekonomi iyi olacak yalanı yılın ilk ayında çökmüştür. Yılın ilk ayında bütçe 214,5 milyar lira açık verdi. Ocak ayında faiz ödemeleri bir önceki yılın Ocak ayına göre yüzde 180 arttı. Geçen sene Ocak'ta 163 milyar faiz ödemişiz. Bu sene 456 milyar. Faiz ödemeleri yüzde 180 artmış ama yatırıma giden bütçe yüzde 37 azalmış. Türkiye Cumhuriyeti seçmenlerinin sırtından bu keneleri atmak ve bu krizi bitirmek sandıktaki birinci vazifedir."

"Emeklimiz, asgari ücretlimiz ve çiftçimiz aç"

Cumhuriyet Halk Partisi bazı şeyleri söylediğinde, 'Kaynak var mı? Kaynak var mı?' Örneğin en düşük emekli maaşı için gereken 69,5 milyar var. Tam 6,5 katını bir ayda faize ödediler. Bakın, bütün emeklilere lazım bir yıllık paranın 6,5 katını bir ayda faize ödedi bunlar. Bir yıl boyunca yoksullukla mücadeleye devletin ayırdığı paranın, ki 28 milyar o para, 16 katını Ocak ayında faize ödedik. Bir yılda bütün yoksullara verilenin 16 katı Ocak'ta faize ödenmiş. İşte böyle olunca bu ülkede yoksulluk niye var? Emekliler neden bu halde? Hepsinin sebebi o 'Çok bilirim, ben bilirim. O sebeptir, bu sonuçtur.' Faizleri tuttu, enflasyonu yüzde 80 yaptı, daha indiremiyoruz. Ama o sırada yoksulun cebindeki bütün parayı zenginlere aktardı. Aslında bilinçli bir tercih yaptı ve yanlışı yaptıra yaptıra yoksulu daha yoksul, eskinin ortadireğini fakir, fakirini sürünen bir noktaya getirdi. İşte bunun sonucu, en düşük emekli maaşı 20 bin lira. Ortalama emekli maaşı 23 bin lira. Asgari ücret 28 bin lira, asgari ücret alanların oranı yüzde 55. Örneğin Almanya'da yüzde 9'dur, diğer Avrupa ülkelerinde yüzde 4-5'tir. Asgari ücret ilk yıl alınan, kıdemle birlikte bir yıl sonra hızla uzaklaşılan düşük bir ücrettir. Bizde ortalama ücret olmuş. Çiftçilerin ortalama geliri 19 bin 700 lira Türkiye'de. Emeklimiz, asgari ücretlimiz ve çiftçimiz aç.

"AK Parti'nin kara düzenini yıkacağız"

Memur maaşı zamlanmış hali 61 bin lira. Yeni öğretmen 71 bin lira, polis 80 bin lira, yüzbaşı 95 bin lira, teğmen 90 bin lira, astsubay 77 bin lira, öğretim görevlisi 93 bin lira, hemşire 75 bin lira. 102 bin lira yoksulluk sınırı. İnfaz koruma memuru 62 bin lira. Bir memleket düşünün. İnfaz koruma memurundan hemşiresine, öğretmeninden teğmenine, yüzbaşısına, astsubayından mühendisine hepsi yoksul. Hepsi yoksulluk sınırının altında. Ne halde aldılar memleketi? Ne hale getirdiler? O yüzden yatırımların azaldığı, faiz ödemelerinin arttığı, zenginin daha zengin olduğu, yoksulun süründüğü, eskinin ortadireğinin, özenilenlerin, karı koca memursa 5 yılda ev araba alanların bugün milli piyango ya da miras yoksa ne ev ne araba hayali kuramadığı bu düzenin adı AK Parti'nin kara düzenidir. Bu düzeni değiştireceğiz. AK Parti'nin kara düzenini yıkacağız arkadaşlar.

Yarın ilk teravih, ramazan ayı başlıyor. Perşembe günü oruçlar tutulacak, iftar yapılacak. Tüm ülkemizin, İslam aleminin mübarek ramazan ayını tebrik ediyorum. Ülkemize hayırlar getirmesini diliyorum. Ancak yoksul milletin sıkıntısı ramazanda da sürecek. Bakın, nereye gitsem 'Anlat oğlum, böyle anlat' diyor teyzemler diye böyle anlatıyorum. Cumhuriyet Halk Partisi dedi ki 7 Haziran 2015 kampanyasında her emekliye dini bayramlarda birer maaş ikramiye. AK Parti hiçbir şey söylemedi, 'Veremezler' dedi. 'Kaynak yok' dedi falan. 7 Haziran'da AK Parti çoğunluğu sağlayamadı, hükümeti kuramadı ve yeniden seçime gidildi. O seçime giderken 1 Kasım'da tabii çok kötü şeyler de oldu. Patlamalar, terör olayları. Onlar ayrı konuşulur. AK Parti, 'Biz de emekli ikramiyesi vereceğiz' dedi. Söz verdi Tayyip Erdoğan, 2015 1 Kasım'a giderken. 2015'te vermedi. Nasıl olsa seçim yok. 2016'da vermedi. Nasıl olsa seçim yok. 2017'de vermedi. Nasıl olsa seçim yok. 2018'de verdiler. Neden? Seçim var. Şimdi özellikle bugünlerde sürünen emeklilerin, aç bırakılan asgari ücretlilerin, perişan edilen herkesin, Tayyip Erdoğan'ın seçim sathında bir şey yapıp sonra nasıl yüzüstü bıraktığını aklının bir kenarına herkes koysun. O sene itiraz ettik. 'Yetmez dedik.' Bin lira vermişti. Biz bir maaş dedik, o bin lira verdi. O bin lira 24 kilo kuşbaşı alıyor, kavurmalık kuşbaşı. 2025 yılı geçen sene 4.000 liraydı, 6 kilo kuşbaşına düşmüş.

Senin ilk verdiğin emekli ikramiyesi 24 kilo kuşbaşı alıyor. Son verdiğin emekli ikramiyesi 4 bin lira, 6 kilo alıyor. Şimdi hazırlık yapıyorlarmış. Plan Bütçe Komisyonu'nda 4 bini, 5 bin yapacak. 5 bin lira bu sene 4 kilo kuşbaşı alıyor. 24 kilo kuşbaşı alan emekli ikramiyesinden 4 kilo kuşbaşı alan emekli ikramiyesine. Cumhuriyet Halk Partisi ne diyor? Emeklilerin bayram ikramiyesi bir asgari ücret olmalıdır değil mi? Bir asgari ücret olmalı. Bir asgari ücret ne kadar? 28 bin 800 lira. Kaç kilo dana kuşbaşı alıyor? 24 kilo. Bizim hesap ortada.

AK Parti'nin kara düzeni emekliye 7 yıl içinde 24 kilodan 4 kiloya geriletirken, Cumhuriyet Halk Partisi'nin hesabı yani asgari ücret önerisi o gün aldığı 24 kilo kıymayı bugün de alacak tutardır. Tutarlı hesap, doğru hesap, vicdana uygun hesap, keseye uygun hesap, emekliye uyacak hesap buradadır. Emekliye uyacak iktidar Cumhuriyet Halk Partisi iktidarıdır. Allah var, Tayyip Bey de böyle geleceğe konuşmayı seven adam. Aynı Ramazan kolisi. Geçen seneki koli. İçinde yine ayçiçek yağı var, çay var, bulgur var, makarna, nohut, un, pirinç. Aynı Ramazan kolisi. İnanmayan gitsin, markete, bakkala baksın. Geçen sene bin 610 lira. Yüzde 50 artışla 2 bin 415. Yani iftarın enflasyonu, Ramazan'ın enflasyonu yüzde 50. İstedikleri kadar düşük göstersinler, düşük hesaplasınlar. Ramazan kolisinin enflasyonu yüzde 50. İftar enflasyonu yüzde 50.

"Ramazan geliyor, gelin bu milletin sesini duyalım. Siyasette sesleri biraz kısalım"

Emekli 2023'te aldığı emekli maaşıyla, 15 koli Ramazan kolisi alırken geçen sene 9'a düşmüştü, bu sene 8'e düşmüş. Asgari ücretli 3 yıl önce 17 koli alıyordu. Geçen sene 14 koliyi aldı. Bu sene 11 koliye düşüyor. Allah muhafaza 3 sene daha imkanı olsa 2 koliye düşürecek asgari ücretliyi. Ramazan geliyor, gelin bu milletin sesini duyalım. Siyasette sesleri biraz kısalım. Birazcık alt perdeden konuşalım. Ama bu milletin sesini duyalım. Mesela diyelim ki biz emekli için, asgari ücretli için, çiftçiler için hayatı kolaylaştıracak bir Ramazan paketini, bir koliyi de biz yapalım. Bu ülkede bunun için gereken her şey var. Bir tek şey eksik, siyasi irade eksik. Yoksa her şeye para bulan, faize para bulan, köprüye para bulan, ona para, buna para bulan, yandaşa para bulan ama bize geldiğinde, yoksullara geldiğinde bulamayan Erdoğan. Yalan mı söylüyoruz?

Gelin ramazanın ilk akşamı, yarın akşam çıkalım TRT stüdyolarına. Ben bu hesapları getireceğim. Sen de gel karşıma. de ki 'bunlar yanlış.' Bu ülkede, oyu yoksuldan alan, emekliden, emekçiden alan, orta direkten alan, sonra da bütün hizmeti zenginler, varsıllar için yapan, yoksula sırtını dönen Erdoğan'a söylüyorum, bu vakitten sonra bütün partiler birlikte bir şey yapalım derseniz gazi için de buradayız, şehit için de buradayız, emekli için, emekçi için buradayız. Ha yapmazsan, senden bir şey isteyen ne olsun. Tek bir şey istiyoruz, getir sandığı, ben çözeceğim bütün sorunları."

