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CHP'li Öztrak, Süt Üreticileri Birliği Başkanı Keskin'i TBMM'de Ağırladı

CHP'li Öztrak, Süt Üreticileri Birliği Başkanı Keskin'i TBMM'de Ağırladı
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CHP Grup Başkanı Faik Öztrak, Türkiye Tarımsal Süt Üreticileri Merkez Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Tevfik Keskin ile TBMM'de görüştü. Öztrak, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Keskin'in nazik ziyareti için teşekkür etti.

(ANKARA) - CHP Grup Başkanı Faik Öztrak, Türkiye Tarımsal Süt Üreticileri Merkez Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Tevfik Keskin ile görüştü.

Faik Öztrak, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Türkiye Tarımsal Süt Üreticileri Merkez Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Tevfik Keskin TBMM'de misafirimiz oldu. Nazik ziyaretleri için teşekkür ederim" ifadelerini kullandı.

Kaynak: ANKA
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