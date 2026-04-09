Ümit Erkol'un Gözaltına Alınması... Selin Sayek Böke: "Partimizin Siyasi ve Kurumsal Varlığına Dönük İktidar Saldırılarının Yeni Bir Halkasıdır"

CHP Genel Sekreteri Selin Sayek Böke, CHP Ankara İl Başkanı Ümit Erkol'un gözaltına alınmasına tepki göstererek sosyal medya hesabından şunları kaydetti:

"Ankara İl Başkanımız Ümit Erkol'un çağrıldığı takdirde gönüllü bir şekilde ifade vermeye gideceği belliyken sabah saatlerinde gözaltına alınması, partimizin siyasi ve kurumsal varlığına dönük iktidar saldırılarının yeni bir halkasıdır. İktidar partimizi, muhalefeti, tüm halkı yıldırmaya, yıpratmaya ve sindirmeye çalışıyor. Bu zorbalığın üstesinden hep beraber geleceğiz."

Kaynak: ANKA