CHP Genel Merkezi'nden ayrılan Özgür Özel TBMM'ye yürüyor

CHP Genel Merkezi’nde sabah saatlerinden itibaren başlayan “tahliye” gerilimi akşam saatlerinde büyüdü. Mahkemenin tahliye kararının ardından Ankara Emniyet Müdürlüğü’ne verilen talimat doğrultusunda polis ekipleri müdahalede bulunarak parti binasını tahliye etti.

POLİSTEN BİBER GAZLI MÜDAHALE

Polis ekiplerinin CHP Genel Merkezi’ne girmesinin ardından yaşanan arbede sırasında biber gazı kullanıldı. Müdahaleden çok sayıda partilinin etkilendiği görüldü.

Genel merkez çevresindeki yoğun güvenlik önlemleri dikkat çekerken, parti binası önünde büyük bir kalabalık toplandı.

ÖZGÜR ÖZEL TAHLİYE TEBLİGATINI YIRTTI

CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in olaylar sırasında genel merkezin 12. katında bulunduğu belirtildi. Özel bu sırada kendisine ulaştırılan tahliye tebligatını "Bunun için yıktılar baba ocağını" diyerek yırtıp attı.

ÖZGÜR ÖZEL BİNADAN AYRILDI

Mahkeme kararıyla tedbiren CHP Genel Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Özgür Özel, yaşanan müdahaleden bir süre sonra genel merkez binasından çıktı.

Parti binası önünde açıklamalarda bulunan Özel, şu ifadeleri kullandı:

“Herkes kendisine yakışanı yapıyor. Biz CHP’ye yakışanı yapıyoruz. Çok üzgünüm ancak bir baba ocağını geri almak üzere çıkıyoruz.”

TBMM’YE DOĞRU YÜRÜYÜŞ BAŞLADI

Açıklamasının ardından Özgür Özel’in TBMM’ye doğru yürüyüşe geçtiği görüldü. Çok sayıda partili ve destekçi de yürüyüş sırasında Özel’e eşlik etti.

SIK SIK ARBEDE YAŞANIYOR

Özel'in yürüyüşü sırasında polisle vekiller arasında sık sık arbede yaşandığı görülüyor.

