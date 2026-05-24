CHP Genel Merkezi'nden ayrılan Özgür Özel TBMM'ye yürüyor
Kemal Kılıçdaroğlu'nun mutlak butlan kararıyla CHP Genel Başkanlığı görevine iade edilmesiyle CHP Genel Merkezi polis müdahalesiyle tahliye edildi. Binadan "Geri gelmek üzere gidiyorum" diyerek ayrılan Özgür Özel büyük bir kalabalık eşliğinde TBMM'ye doğru yürüyüşe başladı. Kalabalık arasında polisle zaman zaman arbedeler yaşanıyor.
CHP Genel Merkezi’nde sabah saatlerinden itibaren başlayan “tahliye” gerilimi akşam saatlerinde büyüdü. Mahkemenin tahliye kararının ardından Ankara Emniyet Müdürlüğü’ne verilen talimat doğrultusunda polis ekipleri müdahalede bulunarak parti binasını tahliye etti.
POLİSTEN BİBER GAZLI MÜDAHALE
Polis ekiplerinin CHP Genel Merkezi’ne girmesinin ardından yaşanan arbede sırasında biber gazı kullanıldı. Müdahaleden çok sayıda partilinin etkilendiği görüldü.
Genel merkez çevresindeki yoğun güvenlik önlemleri dikkat çekerken, parti binası önünde büyük bir kalabalık toplandı.
ÖZGÜR ÖZEL TAHLİYE TEBLİGATINI YIRTTI
CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in olaylar sırasında genel merkezin 12. katında bulunduğu belirtildi. Özel bu sırada kendisine ulaştırılan tahliye tebligatını "Bunun için yıktılar baba ocağını" diyerek yırtıp attı.
ÖZGÜR ÖZEL BİNADAN AYRILDI
Mahkeme kararıyla tedbiren CHP Genel Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Özgür Özel, yaşanan müdahaleden bir süre sonra genel merkez binasından çıktı.
Parti binası önünde açıklamalarda bulunan Özel, şu ifadeleri kullandı:
“Herkes kendisine yakışanı yapıyor. Biz CHP’ye yakışanı yapıyoruz. Çok üzgünüm ancak bir baba ocağını geri almak üzere çıkıyoruz.”
TBMM’YE DOĞRU YÜRÜYÜŞ BAŞLADI
Açıklamasının ardından Özgür Özel’in TBMM’ye doğru yürüyüşe geçtiği görüldü. Çok sayıda partili ve destekçi de yürüyüş sırasında Özel’e eşlik etti.
SIK SIK ARBEDE YAŞANIYOR
Özel'in yürüyüşü sırasında polisle vekiller arasında sık sık arbede yaşandığı görülüyor.