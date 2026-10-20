CHP Genel Merkezi'ne “Arınma için önce siyasi ahlak kanunu” pankartı asıldı

(ANKARA) - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun parti içine yönelik "arınma" çağrısı ile Siyasi Ahlak Kanunu'nun çıkarılması gerektiği yönündeki açıklamalarının ardından CHP Genel Merkezi'ne "Arınma için önce siyasi ahlak kanunu" yazılı pankart asıldı.

CHP Genel Merkezi'nin dış cephesine asılan pankartta, "Arınma için önce siyasi ahlak kanunu" ifadeleri yer aldı. CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, 6 Ekim'de TBMM Grup Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yeni anayasa çağrısına, "Bizim Anayasa'dan önce bir Siyasi Ahlak Kanunu'na ihtiyacımız var. Getir arkadaş, önce Siyasi Ahlak Kanunu'nu getir. Siyaset kirlendiyse yolsuzluğu engelleyemezsiniz. Siyasetçi kirlenirse olmaz; o nedenle Siyasi Ahlak Kanunu'nu getir kardeşim, hep beraber oy birliğiyle çıkaralım. Siyasi Ahlak Kanunu'nu çıkaralım, arkasından 'Anayasa' mı diyorsun, otururuz" demişti.

Öte yandan, CHP Grubu'nun Bolu Abant'ta düzenlenen milletvekili kampında da siyasi ahlak kanun teklifi üzerine milletvekillerinin görüş ve önerileri değerlendirilmişti.

Kaynak: ANKA