CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Yunanistan Büyükelçisi ile Görüştü
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin genel merkezinde Yunanistan'ın Ankara Büyükelçisi Theodoros Bizakis ile görüştü. Görüşmeye CHP Genel Başkan Yardımcısı İlhan Uzgel de katıldı.
(ANKARA) - CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin genel merkezinde Yunanistan'ın Ankara Büyükelçisi Theodoros Bizakis ile görüştü.
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Yunanistan'ın Ankara Büyükelçisi Theodoros Bizakis'i CHP Genel Merkezi'ndeki makamında kabul etti. CHP Lideri Özel'e Genel Başkan Yardımcısı İlhan Uzgel eşlik etti.