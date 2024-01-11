CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Yılmaz Büyükerşen'e teşekkür etti

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen'e bugüne kadar yaptığı hizmetlerden dolayı teşekkür etti. Özel, "Bozkırın ortasında bir cennet, Anadolu'da bir Avrupa kenti yaratan, 25 yıl büyük bir özveriyle yönettiği Eskişehir'i bugünkü haline getiren ve bayrağı 54 yaşında bir kadın adaya Sn. Ayşe Ünlüce'ye devreden Hocamız Yılmaz Büyükerşen'e hizmetlerinden dolayı teşekkür ediyorum. Yılmaz Hoca'nın bundan sonra bir eli Eskişehir'de bir eli ülkemizdeki tüm sosyal demokrat belediye başkanlarımızın üzerinde olacak. Birlikte çalışmaya ve engin tecrübelerinden yararlanmaya devam edeceğiz" dedi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimlerde görev süresini tamamlayacak olan Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen'e hizmetlerinden dolayı teşekkür etti. Özel, X hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Bozkırın ortasında bir cennet, Anadolu'da bir Avrupa kenti yaratan, 25 yıl büyük bir özveriyle yönettiği Eskişehir'i bugünkü haline getiren ve bayrağı 54 yaşında bir kadın adaya Sn. Ayşe Ünlüce'ye devreden Hocamız Yılmaz Büyükerşen'e hizmetlerinden dolayı teşekkür ediyorum. Yılmaz Hoca'nın bundan sonra bir eli Eskişehir'de bir eli ülkemizdeki tüm sosyal demokrat belediye başkanlarımızın üzerinde olacak. Birlikte çalışmaya ve engin tecrübelerinden yararlanmaya devam edeceğiz."