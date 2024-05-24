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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, UMAG Vakfı'nı ziyaret etti

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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Ankara'da Uğur Mumcu Araştırmacı Gazetecilik Vakfı'nı ziyaret ederek, Yönetim Kurulu Başkanı Güldal Mumcu ve Yönetim Kurulu Üyesi Özge Mumcu Aybars ile bir araya geldi.

(ANKARA) - CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Uğur Mumcu Araştırmacı Gazetecilik (UMAG) Vakfı'nı ziyaret etti.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Ankara'da Uğur Mumcu Araştırmacı Gazetecilik Vakfı'nı ziyaret ederek, Yönetim Kurulu Başkanı Güldal Mumcu ve Yönetim Kurulu Üyesi Özge Mumcu Aybars ile bir araya geldi.

Kaynak: ANKA / Güncel

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