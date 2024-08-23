CHP Genel Başkanı Özel, sanatçı Suavi'yi ziyaret etti

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, sanatçı Suavi'yi İstanbul'daki evinde ziyaret etti.

Özel, ziyarete ilişkin sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında, Suavi'nin konserlerine yönelik saldırıları kınadı.

"SANATÇILARIN MEZHEPLERİYLE DEĞİL, YETENEKLERİYLE İLGİLENİYORUZ"

"Sözde tepkiler" nedeniyle daha önce planlanan konserlerinin iptal edilmesini de doğru bulmadığını ifade eden Özel, "Cumhuriyet Halk Partisi olarak da Cumhuriyet Halk Partili belediyeler olarak da sanatın ve sanatçının her zaman yanında olduğumuzu tüm kamuoyuna bir kez daha duyuruyoruz. Sanatçıların, siyasi görüşleriyle, etnik kimlikleriyle, mezhepleriyle değil, sanatlarıyla, performanslarıyla ve yetenekleriyle ilgileniyoruz." dedi.