Özgür Özel'den Rıza Kayaalp'e Tebrik Mesajı

(ANKARA) - CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Avrupa Şampiyonası'nda 13. kez şampiyon olan milli güreşçi Rıza Kayaalp'i tebrik etti.

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Özel, "Avrupa Şampiyonası'nda 13. kez şampiyon olarak adını tarihe altın harflerle yazdıran milli sporcumuz Rıza Kayaalp'i gönülden kutluyorum. Başarıların daim olsun." ifadesini kullandı.

