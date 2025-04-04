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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Önceki Başkanları Kurultaya Davet Etti

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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, 6 Nisan Pazar günü gerçekleştirilecek 21'inci Olağanüstü Kurultaya, kendisinden önce görev yapmış dört genel başkanı telefonla arayarak davet etti.

(ANKARA) - CHP Genel Başkanı Özgür Özel, kendisinden önce görev yapan dört Genel Başkanı telefonla arayarak, 6 Nisan Pazar günü yapılacak 21'inci Olağanüstü Kurultaya davet etti.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, kendisinden önce görev yapan dört Genel Başkanı telefonla arayarak, 6 Nisan Pazar günü Ankara'da yapılacak 21'inci Olağanüstü Kurultaya davet etti. CHP lideri Özel, Altan Öymen, Hikmet Çetin, Murat Karayalçın ve Kemal Kılıçdaroğlu ile ayrı ayrı telefon görüşmeleri gerçekleştirdi.

Kaynak: ANKA / Güncel
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