CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Önceki Başkanları Kurultaya Davet Etti

(ANKARA) - CHP Genel Başkanı Özgür Özel, kendisinden önce görev yapan dört Genel Başkanı telefonla arayarak, 6 Nisan Pazar günü yapılacak 21'inci Olağanüstü Kurultaya davet etti.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, kendisinden önce görev yapan dört Genel Başkanı telefonla arayarak, 6 Nisan Pazar günü Ankara'da yapılacak 21'inci Olağanüstü Kurultaya davet etti. CHP lideri Özel, Altan Öymen, Hikmet Çetin, Murat Karayalçın ve Kemal Kılıçdaroğlu ile ayrı ayrı telefon görüşmeleri gerçekleştirdi.