Haberler

Özgür Özel kurultay öncesi Kemal Kılıçdaroğlu'nu aradı

Özgür Özel kurultay öncesi Kemal Kılıçdaroğlu'nu aradı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

CHP Lideri Özgür Özel, 22. Olağanüstü Kurultayı öncesinde partisinin eski genel başkanları Kemal Kılıçdaroğlu, Hikmet Çetin ve Murat Karayalçın ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Özel'in 3 genel başkanı da Kurultay'a davet ettiği bildirildi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in, partisinin yarın Nazım Hikmet Kültür Merkezi'nde düzenlenecek 22'nci Olağanüstü Kurultayı öncesi, eski genel başkanlar Kemal Kılıçdaroğlu, Hikmet Çetin ve Murat Karayalçın'ı telefonla arayarak, Kurultay'a davet ettiği bildirildi.

ARALARINDA KILIÇDAROĞLU DA VAR

CHP Genel Merkezi'nden alınan bilgiye göre, partisinin 22'nci Olağanüstü Kurultayı için hazırlıklarını sürdüren CHP Genel Başkanı Özgür Özel, önceki genel başkanlar Kemal Kılıçdaroğlu, Hikmet Çetin ve Murat Karayalçın ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Özel'in önceki 3 genel başkanı da Kurultay Salonu'na davet ettiği belirtildi.

CHP'NİN 22. OLAĞANÜSTÜ KURULTAYI

CHP'nin 22'nci Olağanüstü Kurultayı yarın Nazım Hikmet Kültür Merkezi'nde yapılacak. Bin 127 kayıtlı delegenin oy kullanabileceği olağanüstü kurultay, saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayacak. Kurultayda, önce kurultay başkanlık kurulu seçimi yapılacak. Genel Başkan Özgür Özel'in açılış konuşmasının ardından genel başkan, PM üyeleri ve YDK üyeleri hakkında güven oylaması yapılacak. Bunun ardından genel başkan, PM üyeleri ve YDK üyeleri için ayrı ayı seçim yapılacak.

Kaynak: ANKA / Güncel
Rakam öyle böyle değil! Fenerbahçe'nin borcu belli oldu

Aziz Yıldırım 25 milyar TL demişti! İşte Fenerbahçe'nin borcu
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
AK Parti'deki peş peşe istifalar sonrası Şamil Tayyar'dan dikkat çeken yorum: Mevzu derin

AK Parti'de peş peşe istifalar! Eski partiliden çarpıcı değerlendirme
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.