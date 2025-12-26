Haberler

CHP Genel Başkanı Özel, KKTC'de

Güncelleme:
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, KKTC Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman'ın daveti üzerine KKTC'ye giderek yeni yıl konserine katılacak ve CTP Genel Başkanlığı'na seçilen Sıla Usar İncirli'yi tebrik edecek.

(KKTC) - CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman'ın özel davetiyle KKTC'ye gitti.

Özel, KKTC Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası'nın yeni yıl konserini izlemek üzere bugün saat 16.00'da Ankara'dan Lefkoşa'ya hareket etti.

CHP lideri Özel, Lefkoşa'daki programı kapsamında ilk olarak, Tufan Erhürman'ın Cumhurbaşkanlığı'na seçilmesinin ardından yapılan olağanüstü kurultayda Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanlığı'na seçilen Sıla Usar İncirli'ye tebrik ziyaretinde bulundu.

Özel, bugün, KKTC Cumhurbaşkanlığı'nda bir araya geleceği Tufan Erhürman ile birlikte, saat 21.00'de başlayacak konser etkinliğine katılacak.

