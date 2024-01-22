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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Kemal Kılıçdaroğlu ile Ankara'da buluştu

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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, CHP 7. Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile Ankara'da bir araya geldi. Buluşma hakkında detaylı bilgi verilmezken, CHP Genel Merkezi'nden sadece iki kare fotoğraf paylaşıldı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, CHP 7. Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile Ankara'da bir araya geldi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, CHP 7. Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile bu akşam Ankara'da bir araya geldi. Buluşma ile ilgili olarak açıklama yapılmazken, CHP Genel Merkezi'nden sadece iki kare fotoğraf paylaşıldı.

Kaynak: ANKA / Güncel

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