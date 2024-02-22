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CHP Genel Başkanı Özgür Özel: İstanbul İttifakı yine sandıkta kurulacak

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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve CHP'nin Sultangazi Belediye Başkan Adayı Ferhat Epözdemir ile birlikte Sultangazi'deki Halk Buluşması'na katıldı. Özel, İstanbul'da halkın memnun olduğunu ve İstanbul ittifakının yine sandıkta kurulacağını belirtti.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, "Partilerin yönetimleri anlaşamamış olabilir, siyasetçiler Ankara'da anlaşamamış olabilir fakat Ekrem Başkan'a seçimde oy veren insanlar bir yere gitmediler. İstanbul'da yaşıyorlar ve hallerinden memnunlar. Biz Ankara'da ittifak kuramadık ama bu güzel İstanbullular, İstanbul ittifakını yine sandıkta kuracak." dedi.

Özel, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu ve CHP'nin Sultangazi Belediye Başkan Adayı Ferhat Epözdemir ile Sultangazi'deki Halk Buluşması'na katıldı.

Burada konuşan Özel, önceki yerel seçimlerde de partisi adına Sultangazi'de birçok çalışmaya katıldığını, geçen 5 yılda ilçenin büyük gelişme kaydettiğini söyledi.

Program öncesinde parti otobüsüyle ilçede tur attıklarını belirten Özel, elindeki "Anne kart" ile otobüsün önünü kesen bir kadının İmamoğlu'na teşekkür ettiğini, kendileri için bundan büyük mutluluk olamayacağını anlattı.

Özel, İmamoğlu'nun belediye başkanlığının kente huzur getirdiğini ifade ederek, "Ekrem Başkan'ın varlığı İstanbul'a mutluluk, güven, sevgi getirdi. İstanbul sokaklarına adalet getirdi. İstanbul, Ekrem Başkan'ı çok sevdi. İstanbul, Ekrem Başkan'a desteğini artırarak sürdürüyor." dedi.

İmamoğlu'nun yüzünü güldürmediği kimse kalmadığını söyleyen Özel, "Küçük çocuğu olan anneleri, yaşlıları, emeklileri, gençleri güldürdü. Ekrem Başkan'ın yüzünü güldürmediği birileri var, o da çıkar çevreleri, rant çevreleri. Onların değil halkın başkanlığını yapıyor Ekrem Başkan." ifadesini kullandı.

Ekrem İmamoğlu göreve başladığında kentte 10 metronun yapımının durmuş olduğunu dile getiren Özel, "Ekrem Başkan, Japonya'dan işinin ehli, çok başarılı bir Türk kadınını getirdi, işin başına koydu. Bütün dünyadan İstanbul'a metro için yatırım aktı, para aktı." diye konuştu.

Partisinin Sultangazi Belediye Başkan adayı Epözdemir için vatandaşlardan destek isteyen Özel, Epözdemir'in, uzun yıllardır beraber çalıştığı, insan hakları konusunda duyarlı ve çevreci bir politikacı olduğunu söyledi.

Özel, 31 Mart yerel seçimlerinin ardından 3-4 yıl boyunca bir daha sandığa gidilmeyeceğini anımsatarak, "31 Mart'ta hükümet bu seçimden bir ders almazsa, 10 bin liraya mahkum ettiği emekli ona bir ders vermezse, açlık sınırının altında çalıştırılan emekçiler ona bir ders vermezse, bu kadar hayat pahalılığından canı yananlar eğer bu hükümete bir ders vermezse nisandan sonrası çok fena." diye konuştu.

Cumhur İttifakı'nın karşısında bir "Türkiye İttifakı"nın olduğunu ifade eden Özel, "Partilerin yönetimleri anlaşamamış olabilir, siyasetçiler Ankara'da anlaşamamış olabilir fakat Ekrem Başkan'a seçimde oy veren insanlar bir yere gitmediler. İstanbul'da yaşıyorlar ve hallerinden memnunlar. Biz Ankara'da ittifak kuramadık ama bu güzel İstanbullular, İstanbul ittifakını yine sandıkta kuracak." dedi.

İmamoğlu: "İstanbul'da sosyal adaleti geliştirmek için çok çalıştık"

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu da İstanbul'da sosyal adaleti geliştirmek için çok çalıştıklarını söyledi.

İBB'nin; halk süt, anne kart, kreş, öğrenci yurtları, kent lokantası ve yenidoğan paketi hizmetlerinden bahseden İmamoğlu, vatandaşların her an yanında olduklarını kaydetti.

İstanbul'un her ilçesine eşit davrandıklarını vurgulayan İmamoğlu, vatandaşların bütün ihtiyaçlarına koştuklarını ifade etti.

Ekonomi politikalarını eleştiren ve sosyal yardımları 6 katına çıkardıklarını söyleyen İmamoğlu, Sultangazi'nin imar ve altyapı sorunlarını çözdüklerini, maden ocaklarının çevreye verdiği zararı bertaraf ettiklerini sözlerine ekledi.

Kaynak: AA / Güncel

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