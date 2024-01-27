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CHP Genel Başkanı Özgür Özel: İlan ettiğimiz adaylarımızın arkasındayız

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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Eskişehir'de bazı belediye başkan adaylarının adaylıklarının yeniden değerlendirileceği iddialarını yanıtladı. Özel, Ataşehir Belediye Başkanı Battal İlgezdi'nin istifasını da değerlendirdi.

Haber: MELTEM KARAKAŞ – Kamera: ÜNAL AYDIN

ESKİŞEHİR – CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Eskişehir'de; bazı belediye başkan adaylarının adaylıklarının yeniden değerlendirileceği yönündeki iddiaların anımsatılması üzerine "İlan ettiğimiz adaylarımızın arkasındayız. Eğer CHP'nin üyeleri ya da vatandaşlarımız, bir konuda bir beklenti sahibi olurlarsa onu CHP en ince noktasına kadar irdeler ve gereğini yapar. Ancak şu anda öyle bir gündemimiz yok" dedi. Özel, Ataşehir Belediye Başkanı Battal İlgezdi'nin CHP'den istifasını ise yine soru üzerine "Gerçek partililik, Yılmaz Büyükerşen partililiğidir. Aday gösterildiğinde iyi, aday gösterilmediğinde başka partiye koşturmak CHP'lilik değildir" sözleri ile değerlendirdi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, bugün; Porsuk Spor Salonu'nda düzenlenen Eskişehir Aday Tanıtım Toplantısı'na katıldı. Özel, toplantının ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı. Açıklanan bazı belediye başkan adaylarının adaylıklarının tekrar değerlendirileceği yönündeki iddialar ve Ataşehir Belediye Başkanı Battal İlgezdi'nin partiden istifasının sorulması üzerine Özel, şunları söyledi:

"Birincisi; bugün de gördüğünüz gibi ilan ettiğimiz adaylarımızın arkasındayız. ve bu konuda üzerimize ne düşerse onu yapıyoruz. Dün söylenenlerin tamamı hayal mahsulü işlerdi. Onu zaten arkadaşlarımız yalanladılar. Eğer CHP'nin üyeleri ya da vatandaşlarımız, bir konuda bir beklenti sahibi olurlarsa onu CHP en ince noktasına kadar irdeler ve gereğini yapar. Ancak şu anda öyle bir gündemimiz yok.

Diğer konu ise… En iyi örnek yanımda duruyor. Elinden tutuyorum. Yıllarca partimize ve şehrine hizmet etti. Bugün bu görevi bir kadın adaya devretti, kendinden genç bir adaya devretti. Bir eli onun üstünde, bir eli partimizin üstünde. Partimize hizmet etmeye devam edecek. Gerçek partililik, Yılmaz Büyükerşen partililiğidir. Aday gösterildiğinde iyi, aday gösterilmediğinde başka partiye koşturmak CHP'lilik değildir. Bize Yılmaz Büyükerşen gibi büyüklerimiz ve örnek partililerimiz lazım."

Özel, soru üzerine tüm belediye başkan adaylarının gelecek hafta sonuna kadar açıklanacağını söyledi.  Alpu ve Sarıcakaya ilçe teşkilatında istifaların olduğunun söylenmesi üzerine Özel, "Bu büyük ve coşkulu takımla yol yürümek isteyen herkes yol yürür. Yol yürümekten yorulanlar varsa yerine yol yürüyecekler bulunur" dedi.

Kaynak: ANKA / Güncel

Cumhuriyet Halk Partisi Battal İlgezdi Eskişehir Ataşehir Partiler Politika Güncel Haberler

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