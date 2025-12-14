Haberler

CHP Genel Başkanı Özel'den Şehzadeler Belediye Başkanı Durbay'ın vefatına ilişkin paylaşım

CHP Genel Başkanı Özel'den Şehzadeler Belediye Başkanı Durbay'ın vefatına ilişkin paylaşım
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Manisa Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay'ın vefatına ilişkin duygusal bir mesaj paylaştı. Özel, kaybın kendileri için ne kadar zor olduğunu ve Durbay ile paylaştıkları anıları anlattı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Manisa Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay'ın vefatına ilişkin paylaşımda bulundu.

Özel, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"İnsan bazı vedalara hazırlanamıyor. Herkes biliyordu ama bir biz bilmiyorduk. Biz bu sonu kabullenemezdik. Çocuk yaşından hep yanı başımızda, elimizde büyüyen bir evladımızdı o. Bir kardeşi hangi kelimelerle uğurlayabilirsiniz ki? Yol arkadaşlığı sadece yan yana yürümek değil ki aynı korkuyu, aynı yorgunluğu ve aynı umudu paylaşmak, aynı rüyayı görmek. Ferdi'yle de Gülşah'la da aynı rüyayı gördük biz, ortak hayallerimiz gerçek olmuştu. Şimdi bu nasıl bir soru? Bu nasıl bir sınav? Nasıl dayanılır? ya sabır, ya sabır, ya sabır."

Kaynak: AA / Muhammed Nuri Erdoğan - Güncel
Kanser tedavisi gören Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay, hayatını kaybetti

Kanser tedavisi gören belediye başkanı hayatını kaybetti
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Avustralya'da 12 kişinin can verdiği saldırıyla ilgili kan donduran detay! Arabadan çok sayıda bomba çıktı

Plajdaki katliamda kan donduran detay! Ölü sayısı katlanabilirmiş
Suriyelilerle ilgili çarpıcı karar! Erdoğan devreye girdi, ikinci aşamaya geçildi

Yüz binlerce Suriyeli için yeni karar! Erdoğan resmen devreye girdi
Öğrenci evine giren ev sahibi hayatının şokunu yaşadı: Bu adam kesinlikle ruh hastası

Öğrenci evine giren ev sahibi hayatının şokunu yaşadı
Bere, eldiven dolapta ne varsa çıkarın! Pazartesi 21 ile lapa lapa kar yağacak

Bere, eldiven dolapta ne varsa çıkarın! 21 ile lapa lapa kar yağacak
Avustralya'da 12 kişinin can verdiği saldırıyla ilgili kan donduran detay! Arabadan çok sayıda bomba çıktı

Plajdaki katliamda kan donduran detay! Ölü sayısı katlanabilirmiş
Kocaelispor, Fatih Karagümrük'ü 90+2'de üzdü! İki takımda puanları paylaştı

Tam kazandım derken 90+2'de gelen golle yıkıldılar
Avustralya'da Hanuka Bayramı kutlamaları sırasında silahlı saldırı: En az 12 ölü, 27 yaralı

Ülkenin en ünlü plajına silahlı saldırı! Çok sayıda ölü var
Beşiktaş, Trabzonspor karşısında 10 kişi kaldı

Trabzon'da kırmızı kart!
Mehmet Akif Ersoy'dan yeni açıklama: 'Akif'i patlatacağım' diyerek sağda solda gezenler var

Yeni açıklamasında çarpıcı detay: 'Akif'i patlatacağım' diyerek...
Sır dolu ölüm! 3 kişi uyudukları otomobilden 2 kişi çıktılar

Sır dolu ölüm! 3 kişi uyudukları otomobilden 2 kişi çıktılar
Fenerbahçe'de fesih kararı

Kadro dışı bırakılan yıldız ismin sözleşmesi feshediliyor
Bomba iddia: TMSF, Ela Rümeysa Cebeci'nin görevine son verdi

Fotoğraf iddiası ses getirmişti! Ünlü spikeri de kanaldan kovdular
Şehit pilotun eşinin paylaşımı yürekleri dağladı: 609 no'lu uçak...

Şehit pilotun eşinden yürek dağlayan paylaşım: Nereden bilebilirdim…
title