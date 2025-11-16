Haberler

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Gaziantep'te Parti Örgütü ile Buluştu

Güncelleme:
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Kilis'teki mitingi öncesinde Gaziantep İl Başkanlığı'nı ziyaret etti. Ziyaret sırasında Atatürk'ün nüfus cüzdanı örneği hediye edildi.

(GAZİANTEP) - CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin Gaziantep İl Başkanlığını ziyaret ederek, parti örgütü ile bir araya geldi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Kilis Cumhuriyet Meydanı'nda saat 16.00'da yapacağı "Millet İradesine Sahip Çıkıyor" mitingi öncesinde partisinin Gaziantep İl Başkanlığı'nı ziyaret ederek, yurttaşlar ve parti örgütü ile buluştu.

CHP liderine ziyareti esnasında, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün nüfus cüzdanı örneğinin çerçeveletilmiş bir örneği hediye edildi.




