Haberler

CHP Genel Başkanı Özgür Özel Gaziantep'te

CHP Genel Başkanı Özgür Özel Gaziantep'te
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel, Gaziantep'e gelerek partililer tarafından karşılandı. Özel'in, bir milletvekilinin düğününe katılacağı ve il başkanının babası için taziyede bulunacağı öğrenildi.

CUMHURİYET Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel Gaziantep'e geldi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, havaalanında partililer tarafından karşılandı. Özgür Özel'in CHP Gaziantep Milletvekili Melih Meriç'in oğlunun düğün törenine katılacağı ve CHP İl Başkanı Reis Reisoğlu'nun vefat eden babası için taziyede bulunacağı öğrenildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Millet bahçesinden Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın adını silmeye çalıştılar

Tepki çeken saldırı! "Erdoğan" ismine bile tahammülleri yok
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ali Koç yeni hocayla söz kesti: Dünya yine Fener'i konuşacak

Yeni hocayla söz kesti: Dünya yine Fener'i konuşacak
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.