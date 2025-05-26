CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Fransız Senatörleri Ağırladı

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Fransız Senatörleri Ağırladı
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Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin genel merkezinde Fransız senatörleri kabul etti. Görüşmeye CHP Genel Sekreteri Selin Sayek Böke ve diğer partililer eşlik etti.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin genel merkezinde Fransız senatörleri kabul etti.

Partinin basın biriminden yapılan açıklamaya göre, Özel, Rhone Senatörü Bernard Fialaire, Moselle Senatörü Catherine Belrhiti, Paris Senatörü Agnes Evren ve Senato Müsteşarı Bernard Rullier'den oluşan Fransa senatosu heyetini, CHP Genel Merkezi'ndeki makamında ağırladı.

Görüşmede Özel'e, CHP Genel Sekreteri Selin Sayek Böke, CHP Muğla Milletvekili Süreyya Öneş Derici ve CHP Dış Politika Koordinatörü İlhan Uzgel eşlik etti.

Kaynak: AA / Aykut Karadağ - Güncel
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