CHP Genel Başkanı Özgür Özel, DİSK Emekli-Sen heyetini kabul etti

(ANKARA) - CHP Genel Başkanı Özgür Özel, DİSK Emekli-Sen Genel Başkanı Cengiz Yavuz ve beraberindeki heyeti, parti genel merkezinde kabul etti.

CHP Genel Başkanı Özel, DİSK Emekli-Sen Genel Başkanı Cengiz Yavuz ve beraberindeki heyet ile Genel Merkez'deki makamında bir araya geldi. Görüşmede, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve Ankara Milletvekili Gamze Taşcıer de bulundu.