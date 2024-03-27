CHP Genel Başkanı Özgür Özel'den Trabzon'daki göçükte yaşamını yitiren işçiler için başsağlığı mesajı
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Trabzon'un Hayrat ilçesinde içme suyu isale hattı çalışması sırasında meydana gelen göçükte yaşamını yitiren işçiler için başsağlığı mesajı yayınladı. Özel mesajında, "Yaşamını yitiren 3 işçimize Allah'tan rahmet, ailelerine başsağlığı diliyorum" dedi.
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Trabzon'un Hayrat ilçesinde içme suyu isale hattı çalışması sırasında meydana gelen göçükte yaşamını yitiren işçiler için X hesabından başsağlığı mesajı yayınladı. Özel'in mesajı şöyle:
"Trabzon'un Hayrat ilçesinde içme suyu isale hattı çalışması sırasında meydana gelen göçükte toprak altında kalarak yaşamını yitiren 3 işçimize Allah'tan rahmet, ailelerine başsağlığı diliyorum" dedi.