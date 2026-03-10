Haberler

Özgür Özel'den Liverpool'u Mağlup Eden Galatasaray'a Tebrik Mesajı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Liverpool'u mağlup eden Galatasaray'a sosyal medya üzerinden tebrik mesajı yayımladı.

(ANKARA) - CHP Genel Başkanı Özgür Özel, UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçında Liverpool'u mağlup eden Galatasaray için sosyal medya hesabından tebrik mesajı yayımladı.

Özel, mesajında, "Helal olsun Galatasaray. UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçında Liverpool karşısında muhteşem bir mücadele sonucunda galip gelen Galatasarayımızı yürekten kutluyorum. Bu yolun sonu çeyrek final olsun. Yolunuz açık olsun!" ifadesini kullandı.

Kaynak: ANKA
Trump: İran Hürmüz'e mayın yerleştirdiyse sonuçlar hiç görülmemiş seviyede olacak

"Bunu yaptıysanız sonuçları daha önce görülmemiş seviyede olur"
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski: Ekibimiz Körfez Bölgesi'ne doğru yola çıktı

Ukrayna resmen duyurdu: Ekibimiz yola çıktı
Murat Ülker'i bile 3'e katladı! Hamdi Ulukaya boşuna Fener'e sponsor olmamış

Boşuna Fener'e sponsor olmamış
Yaşlı adam metruk binada darp edilerek öldürülmüş halde bulundu

Metruk binada kan donduran olay! Yaşlı adam korkunç şekilde bulundu
Devrim Muhafızları'ndan yeni Hürmüz Boğazı tehdidi

İran'ın son tehdidi neredeyse tüm dünyaya: İsterseniz deneyin
Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski: Ekibimiz Körfez Bölgesi'ne doğru yola çıktı

Ukrayna resmen duyurdu: Ekibimiz yola çıktı
SGK'dan 25 bin liraya kadar geri ödeme! e-Devlet'ten sorgulanabiliyor

Haberi okuyan e-Devlet'e akın edecek
İran ordusu: ABD ve İsrail'in bölgedeki radarlarının önemli bir kısmı imha edildi

ABD ve İsrail'in her şeyiydi! İran büyük zarar verdi