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CHP Genel Başkanı Özgür Özel'den Ayten Gökçer için taziye mesajı

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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, sinema ve tiyatro oyuncusu Ayten Gökçer'in vefatı dolayısıyla taziye mesajı paylaştı.

(ANKARA) - CHP Genel Başkanı Özgür Özel, yaşamını yitiren sinema ve tiyatro oyuncusu Ayten Gökçer'e Allah'tan rahmet, ailesine ve sanat camiasına başsağlığı diledi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, sosyal medya hesabından sinema ve tiyatro oyuncusu Ayten Gökçer'in vefatı dolayısıyla taziye mesajı paylaştı. Özel mesajında, "Yaşamını yitirdiğini büyük üzüntüyle öğrendiğim tiyatro ve sinemamızın unutulmaz isimlerinden Ayten Gökçer'e Allah'tan rahmet, ailesine ve sanat camiasına başsağlığı diliyorum." ifadesini kullandı.

Kaynak: ANKA / Güncel

Ayten Gökçer Kültür Sanat Güncel Haberler

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