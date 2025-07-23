CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Cenaze Törenine Katıldı

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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin milletvekili İlhami Özcan Aygun'un babası Muharrem Aygun'un cenaze törenine katıldı. Edirne'nin Havsa ilçesinde düzenlenen törene parti yöneticileri de eşlik etti.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin Tekirdağ Milletvekili İlhami Özcan Aygun'un babası Muharrem Aygun'un (81), Edirne'nin Havsa ilçesindeki cenazesine katıldı.

CHP Tekirdağ Milletvekili İlhami Özcan Aygun'un, bir süredir tedavi gören babası Muharrem Aygun, hayatını kaybetti. Muharrem Aygun için Edirne'nin Havsa ilçesinde cenaze töreni düzenlendi. Cenazeye CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve parti yöneticileri ile Aygun'ın yakınları katıldı. Muharrem Aygun için Cumhuriyet Mahallesi Camisi'nde öğle namazı sonrası cenaze namazı kılındı. Cenazede Özgür Özel, Aygun ve ailesine taziyelerini iletti.

Muharrem Aygun, kılınan cenaze namazının ardından ilçe mezarlığındaki aile kabristanına defnedildi. CHP Genel Başkanı Özgür Özel, cenaze namazının ardından kentten ayrıldı.

Haber - Kamera: Umut IŞIK - Batuhan SEVER / EDİRNE,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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