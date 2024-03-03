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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Atatürk'ün Cumhuriyet'i gençlere emanet ettiğini söyledi

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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Çorlu ilçesinde yaptığı halk buluşmasında gençlere seslenerek, Atatürk'ün Cumhuriyet'i gençlere emanet ettiğini belirtti. Ayrıca, seçimlerde Çorlu Belediye Başkanı Ahmet Sarıkurt'a destek istedi ve partisinin belediye başkanlarıyla gurur duyduğunu dile getirdi. Özel, gençlerin yanı sıra emeklilerin de en büyük sıkıntıyı çeken kesim olduğunu vurguladı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, "Atatürk, Cumhuriyet'i gençlere emanet etti, onun için yükünüz ağır gençler." dedi.

Çorlu ilçesinde Cumhuriyet Meydanı'ndaki halk buluşmasında katılımcılara seslenen Özel, bugün Tekirdağ'da olmaktan mutluluk duyduğunu söyledi.

Seçimlerde Çorlu Belediye Başkanı Ahmet Sarıkurt'a destek isteyen Özel, partisinin belediye başkanlarıyla gurur duyduğunu dile getirdi.

Özel, tüm seçmenleri oy vermeye davet etti.

Muhtar adaylarına başarı dileyen Özel, "31 Mart'tan sonra CHP'nin bütün belediyelerinin başkanlarının kapısı hem vatandaşlarımıza hem muhtarlarımıza bundan önce olduğu gibi bundan sonra da ardına kadar açıktır." ifadesini kullandı.

Siyasette bilgi ve tecrübenin önemli olduğunu, genç ve kadın sayısının artmasını istediklerini belirten Özel, "Atatürk Cumhuriyeti, gözlerini yumarken CHP genel başkanlarına, belediye başkanlarına, milletvekillerine emanet etmedi, Atatürk Cumhuriyeti gençlere emanet etti, onun için yükünüz ağır gençler. Hep beraber çalışmak, hep beraber önemli işler yapmak durumundayız. Gençlere vurgu önemli ama bu memlekette en büyük sıkıntıyı çeken de emekliler." diye konuştu.

Özel, partisinin önceliğinin emekliler olduğuna işaret etti.

Emeklilerin sıkıntılarını iyi bildiklerini ifade eden Özel, "Ben emeklilerin hepsini 1 Nisan'dan sonra meydanlara bekliyorum. 1 Nisan bu iktidara bir sarı kart gösterme günüdür. Bir Nisan '10 bin liraya geçinilir' diyenlere kırmızı ışığı yakma günüdür." dedi.

Türkiye'nin iyi yönetilmediğini ileri süren Özel, seçmenden seçimlerde bu durumun hesabını sormasını istedi.

"O ittifakın adı bu seçimde Türkiye ittifakıdır"

Herkesin çıkarlarının korunacağı, sesinin duyulacağı bir ortam olması için Cumhur İttifakı'nın karşısına güçlü bir ittifak koymak gerektiğini aktaran Özel, şunları kaydetti:

"O ittifakın adı bu seçimde Millet İttifakı değildir, o ittifakın adı bu seçimde Türkiye ittifakıdır. Eğer seçimleri Türkiye ittifakı kazanırsa yani Laz'ı, Çerkez'i, Türk'ü, Kürt'ü herkes Türkiye ittifakında birleşirse, nasıl milli takım gol atınca hep beraber seviniyorsak, nasıl Filenin Sultanları şampiyon olunca hep beraber ağlıyorsak bu ülkedeki tüm yoksullar, tüm emekliler, tüm emekçiler geleceğinden kaygılı gençler, 'evladım yurt dışına gidecek' diye korkan anneler, babalar, yoksullar hep birlikte birleşirseniz hep birlikte kazanabiliriz. Bu birlikteliğimizin adı Türkiye ittifakıdır."

Yerel seçimlerde Türkiye ittifakının kazanacağına inandığını söyleyen Özel, ardından Tekirdağ Ticaret ve Sanayi Odası ile partisinin Tekirdağ İl Başkanlığı'nı ziyaret etti.

Kaynak: AA / Güncel

Ahmet Sarıkurt Çorlu Politika Güncel Haberler

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