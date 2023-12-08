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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Almanya'da SPD Kongresine Katıldı

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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Almanya'nın başkenti Berlin'de Friedrich Ebert Vakfı Başkanı ve eski Avrupa Parlamentosu Başkanı Martin Schulz ile görüştü. Özel, Alman Sosyal Demokrat Parti (SPD) olağan genel kongresine katılmak amacıyla Berlin'e geldi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Almanya'nın başkenti Berlin'de Friedrich Ebert Vakfı Başkanı ve eski Avrupa Parlamentosu Başkanı Martin Schulz ile görüştü.

CHP'den yapılan açıklamaya göre Özel, Alman Sosyal Demokrat Parti (SPD) olağan genel kongresine katılmak amacıyla Berlin'e geldi.

Burada Schulz ile görüşen Özel'e CHP Genel Sekreteri Selin Sayek Böke ve Genel Başkan Yardımcısı İlhan Uzgel eşlik etti.

Almanya'da hükümet koalisyonunun büyük ortağı SPD'nin başkent Berlin'deki City Cube salonunda bugün başlayan olağan kongresi 10 Aralık'ta tamamlanacak.

Kaynak: AA / Güncel

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