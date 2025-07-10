CHP Genel Başkanı Özel: Zeydan başkan, 250 bin hemşerin sana sahip çıkıyor

ADANA'da 'Belediye Başkanlarına Özgürlük' mitingine katılan CHP Genel Başkanı Özgür Özel, tutuklu Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar'a seslenerek "Zeydan başkan; 250 bin hemşerin sana sahip çıkıyor" dedi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen İstanbul Büyükşehir Belediyesi soruşturması kapsamında geçen ay CHP'li Seyhan Belediye Başkanı Oya Tekin ve Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar'ın ardından bu hafta da Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar'ın tutuklanmasının ardından "Belediye Başkanlarına Özgürlük' mitingi düzenlendi. Uğur Mumcu Meydanı'ndaki mitinge CHP Genel Başkanı Özgür Özel, CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, Genel Başkan Yardımcısı Burhanettin Bulut ve milletvekilleri katıldı.

Alanı dolduran vatandaşlara hitap eden Özel, "Bugün burada büyük bir haksızlığın karşısında haklıların yanında durmak için, Adana'nın iradesinin yanında durmak, tehditlerinin arkasında durmak, Adana gibi başkan Zeydan Karalar'a, Oya Tekin'e, Kadir Aydar kardeşimize sahip çıkmak için geldiniz" dedi. Konuşmasında Uğur Mumcu Meydanı'na 250 bin kişinin geldiğini söyleyen Özel, "Bu büyük haksızlık yaşandığında miting kararı verip sizinle birlikte olmaya karar verdik. Dediler ki, '1 günde o meydan dolmaz. En son Ferdi Tayfur'un tarihi konserinde doldu, başka türlü dolmaz' dediler. Görüyor musun Zeydan başkan; 250 bin hemşerin sana sahip çıkıyor. Adana evlatlarına, iradesine sahip çıkıp kumpaslara itiraz ediyor" diye konuştu.

Saraçhane'de milyonlarca kişi ile miting yaptıklarını aktaran CHP Genel Başkanı Özel, sözlerine şöyle devam etti:

"Türkiye'de bir şeyler oluyor. 19 Mart günü sabahın erken saatlerinde 1 gün önce 30 yıllık diplomasını iptal ettikleri Ekrem başkanın kapısına dayananlar bir darbeye giriştiler. Darbe, iktidara, yönetene yapılır. Bu darbe, öyle bir darbeydi ki hem İstanbul'un yerel seçimde seçtiğine, 16 milyonun seçtiğine, bir sonraki cumhurbaşkanına darbeye kalktılar. Biz de darbenin hedef aldığı merkeze, Saraçhane'ye gittik. 19 Mart'ta Saraçhane'ye gelin, toplanın dedik. Korktular, 5 günlük yasak getirdiler, vapurları bağladılar, köprüleri kaldırdılar, metroları doldurup otobüslere engel oldular. Ancak Saraçhane'de milyonlar olduk, Ekrem başkana, İstanbul'a sahip çıkıp darbeyi geri püskürttük. Bugün, darbenin üzerinden 118 gün geçtikten sonra o darbeyi yapanlar sadece İstanbul ile yetinmeyip Adana, Antalya, Adıyaman ve İzmir'in iradesine göz diktiler. Onlar, kendilerini yenenlerini istemiyorlar. İstanbul'daki bir avuç darbeciye karşı işte Adana'nın iradesi, Adanalıyık, Allah'ın adamıyık diyenler burada."

Miting alanına otobüslerle gelen kişilerin ücretsiz taşındığını anlatan Özel, "Birileri Cumhurbaşkanı'nı kandırmış. 3 sağlam savcım, 3 sağlam hakimim, 3 tane de yalancı şahidim, iftiracım var. Bunları al aşağı ederiz demiş. Ancak iş öyle değil, kazın ayağı öyle değil. Artık, asla ve asla bu darbeye teslim olmayız. Bu darbeye karşı direnmeye hazırız. Bu işin sonunun ülke için, Adana için, yoksullar için, emekliler için iyi olacağını, artık zenginlerin değil, garibanlarının dönemi olacağını göreceğiz. Bugün bir şehir iradesine sahip çıkmak için ayağa kalkmış. Bütün minibüs kooperatifleri karar almış ve herkesi buraya bedava getirmiş. Herkes mitingi duyup buraya koşup gelmiş. İyi ki varsınız" diye konuştu.

Zeydan Karalar'ın tutuklandığı olayın 11 yıl önce meydana geldiğini sözlerine ekleyen Özel, "Zeydan Karalar, 11 yıl önce seçildiğinde belediye AK Parti'den kendisine geçti. O dönem yapılan işin parasını Zeydan başkan ödedi ve bu sefer o ödemeler yüzünden tutuklandı. Zeydan Karalar'ın eşi 32 yıldır öğretmen ve halen devlet memuru olarak çalışıyor. Bu kadının kocası mı yaptı yolsuzluk? Oğlunun bir tanesi doktor. Zorunlu hizmet yapıyor. Diğerleri çalışıyor. Belediyeye bulaşan yok. Bugün belediyenin borcu, alacağının 4'te 1'i. Eskiden ihale ile yapılan işleri artık belediye personeli yapıyor. Böyle çalışan birisine utanmadan iftira attılar" dedi.

'FATURA İLEŞİTİMCİLERE KESERLER'

Meydan meydan gezip dertlerini millete anlatacaklarını kaydeden Özel, "Karşımızda bir organize suç yapısı, ellerinde bulundurdukları bütün yetki ve görevlerle acımasızca saldırıyorlar. Geçen sene Ahmet Özer başkanımızı aldıklarından bu yana saldırıyorlar. Biz de onlara karşı yüreğimizle, bileğimizle meydan meydan gezip derdimizi millete anlatıyoruz. Anketlerde milletin yüzde 25'i, yüzde 30'u ona, yüzde 70'i bize inanıyor. Dün akşam İletişim Başkanı'nı değiştirdiler. Bir partide işler kötü gidiyorsa faturayı iletişimcilere keserler. Ben bu milletin ferasetine, yüreğine ve evlatlarına sahip çıkacaklarına hep inandım. Erdoğan'ın arkasında gizli tanıklar, Amerikan devleti Trump, İsrail var. Bizim arkamızda ise millet var." diye konuştu.

'YARGILAMALARI TRT'DEN YAYINLAYIN'

Asgari ücretin 30 bin 250 lira olması gerektiğini bunun için de kanun teklifi verdiklerini diye getiren Özel, şöyle devam etti:

"30 bin 250 lira istiyoruz. Kanun teklifini verdik bekliyoruz. Emekliler için 8-8, 16 bin lira seyyanen zam verilsin diye kanun teklifini verdik, bekliyoruz. Emekliler için en az asgari ücret verilsin diye kanun teklifi verdik, bekliyoruz. Meclis, yaraya tuz basmak için var. Bu meclis kapanmadan derhal emekliye sahip çıkmalıdır. Etrafımız ateş çemberi, iç cepheyi güçlendirelim diyeceksin. Diğer yandan muhalefet partilerine elinden geleni yapacaksın. Biz uzun süren tutuklamalardan, yazılmayan iddianamelerden şikayet ediyorduk. Devlet Bahçeli çıkıp 'İddianameler yazılmalı, Özgür Özel'in dediği yapılmalı' dedi. Hodri meydan, yargılamaları TRT'den yayınlayın. Devlet Bey böyle deyince Recep Tayyip Erdoğan'da 'İyi olur' demiş. Mecliste kanun teklifimiz var. TRT, bir kanalından öyle oyun yapmadan, iddiayı da cevabı da satır satır, açıldığından, kapanana kadar, oradan frekans verilip isteyen her kanalın canlı vermesini istiyoruz. Artık iftiradan bıktık. Yapılan saldırıyı geri püskürteceğiz. İşte o zaman herkes, beyazı da, siyahı da görecek. Biz terörsüz ve demokratik Türkiye, tutuksuz yargılanma ve TRT'den yayınlanma. Biz bu 3 şeyin arkasındayız. Getirin kanunu çıkartalım."

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, konuşmasının sonunda erken seçim taleplerini yineleyerek "2 Kasım Pazar günü sandığı istiyoruz" dedi.