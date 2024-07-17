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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Kıbrıs Barış Harekatı'nın 50. yıl dönümü için KKTC'ye gidiyor

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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Kıbrıs Barış Harekatı'nın 50. yıl dönümü dolayısıyla KKTC'ye gidiyor. Özel, üç gün boyunca ikili temaslarda bulunacak ve resmi törene katılacak. Ziyarette eski CHP genel başkanları ve Kıbrıs gazileri de yer alacak.

HABER: GÜLARA SUBAŞI

(ANKARA) - CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Kıbrıs Barış Harekatı'nın 50'nci yıl dönümü dolayısıyla yarın KKTC'ye gidiyor. 18 ve 19 Temmuz'da ikili temaslarda bulunacak olan Özel, 20 Temmuz'da heyetiyle birlikte resmi törene katılacak.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Kıbrıs Barış Harekatı'nın 50'nci yıl dönümü dolayısıyla yarın KKTC'ye gidiyor. Üç gün boyunca ikili temaslarda bulunacak olan Özel'e; Genel Sekreter Selin Sayek Böke, Genel Başkan Yardımcıları İlhan Uzgel ve Yankı Bağcıoğlu, İstanbul Milletvekili Namık Tan ve Parti Meclisi Üyesi Selin Kırçiçek'ten oluşan heyet eşlik edecek.

Harekatın parolasına ilham veren Ayşe Ayatay, Özel'in davetiyle KKTC'de olacak

Özel'in KKTC ziyaretlerinde ayrıca CHP'nin eski genel başkanları; Murat Karayalçın, Hikmet Çetin ve Altan Öymen ile Barış Harekatını gerçekleştiren kabinenin Çalışma Bakanı Önder Sav da eşlik edecek.

Kıbrıs Barış Harekatı'nda "Ayşe tatile çıksın" parolasına ilham veren, dönemin Dışişleri Bakanı Turan Güneş'in kızı Prof. Dr. Ayşe Güneş Ayata da CHP Lideri Özel'in davetiyle KKTC'de olacak.

CHP ayrıca 1974 yılına referans olarak 174 Kıbrıs gazisini de etkinliklere götürecek.

CHP Lideri Özel bir dizi ikili temasta bulunacak

Özel, üç gün sürecek KKTC programının ilk gününde, KKTC'nin ilk Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fazıl Küçük ile ilk Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş'ın anıt mezarlarını ziyaret edecek.

CHP Lideri Özel ve heyeti, 19 Temmuz Cuma günü ilk olarak Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman'ı parti genel merkezinde ziyaret edecek. Ardından KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, KKTC Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu, KKTC Meclis Başkanı Zorlu Töre ile görüşecek. Özel'in önceki KKTC Cumhurbaşkanları ile de görüşmesi bekleniyor. CHP Lideri Özel, son olarak Meclis Başkanı Töre'nin Meclis'teki resepsiyonuna katılacak.

Resmi törende Erdoğan, Özel ve Bahçeli bir araya gelecek

Özgür Özel, 20 Temmuz Cumartesi günü, Kıbrıs Barış Harekatı'nın 50'nci yıl dönümünde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin de geleceği resmi törenlere katılacak.

Resmi Tören, Lefkoşa Atatürk Anıtı'na çelenk sunumuyla başlayacak. Ardından anıt özel defterinin imzalanacak. Resmi geçit töreninin ardından KKTC Cumhurbaşkanı Tatar ve Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşmalarını gerçekleştirecek. Resmi program halk dansları gösterisi ve mehter dinletisiyle kapanacak.

Kaynak: ANKA / Güncel

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