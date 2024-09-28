CHP lideri, ABD dönüşü düğmeye bastı! Edirne Milletvekili Ediz Ün'ün istifasını istedi

CHP Edirne Milletvekili Ediz Ün'e kötü haber geldi. CHP Genel Başkanı Özgür Özel, kaçakçılık iddialarıyla gündeme gelen Edirne Milletvekili Ediz Ün'ün istifasını istedi.

ÖZEL, EDİRNE MİLLETVEKİLİNİN İSTİFASINI İSTEDİ

CHP Genel Başkanı Özel, ABD ziyaretinden Türkiye'ye döndükten sonra Edirne Milletvekili Ediz Ün'le ilgili düğmeye bastı. Özel, adı kaçakçılık iddialarına karışan Ün'ün istifasını istedi. Ün'ün kısa süre içinde istifa etmesi bekleniyor.

CHP Edirne Milletvekili Ediz Ün

ARACINDA KAÇAK MALLAR ELE GEÇİRİLMİŞTİ

20 Eylül'de Edirne'de CHP Milletvekili Ediz Ün'e ait cipte yapılan aramada çok sayıda gümrük kaçağı elektronik sigara aparatları ele geçirilmişti. Konuya ilişkin Ediz Ün yaptığı açıklamada kaçak ürünlerin varlığından haberi olmadığını ve savcılığa suç duyurusunda bulunduğunu belirtmişti.