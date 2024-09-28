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CHP lideri, ABD dönüşü düğmeye bastı! Edirne Milletvekili Ediz Ün'ün istifasını istedi

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ABD'den dönen CHP Genel Başkanı Özgür Özel, geçtiğimiz günlerde aracında çok sayıda gümrük kaçağı elektronik sigara aparatları ele geçirilen Edirne Milletvekili Ediz Ün'ün istifasını istedi. Ün'ün kısa süre içinde istifasını sunması bekleniyor.

CHP Edirne Milletvekili Ediz Ün'e kötü haber geldi. CHP Genel Başkanı Özgür Özel, kaçakçılık iddialarıyla gündeme gelen Edirne Milletvekili Ediz Ün'ün istifasını istedi.

ÖZEL, EDİRNE MİLLETVEKİLİNİN İSTİFASINI İSTEDİ

CHP Genel Başkanı Özel, ABD ziyaretinden Türkiye'ye döndükten sonra Edirne Milletvekili Ediz Ün'le ilgili düğmeye bastı. Özel, adı kaçakçılık iddialarına karışan Ün'ün istifasını istedi. Ün'ün kısa süre içinde istifa etmesi bekleniyor.

CHP Genel Başkanı Özel, Ediz Ün'ün İstifasını İstediCHP Edirne Milletvekili Ediz Ün

ARACINDA KAÇAK MALLAR ELE GEÇİRİLMİŞTİ

20 Eylül'de Edirne'de CHP Milletvekili Ediz Ün'e ait cipte yapılan aramada çok sayıda gümrük kaçağı elektronik sigara aparatları ele geçirilmişti. Konuya ilişkin Ediz Ün yaptığı açıklamada kaçak ürünlerin varlığından haberi olmadığını ve savcılığa suç duyurusunda bulunduğunu belirtmişti.

CHP lideri, ABD dönüşü düğmeye bastı! Edirne Milletvekili Ediz Ün'ün istifasını istedi
Kaynak: ANKA / Güncel

Milletvekili Özgür Özel Kaçakçılık Politika 3-sayfa Edirne Güncel Hukuk

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Yorumlar (3)

umut mergen:

patide ne kadar dangalak varsa kilicdaroglu döneminde hepsini temizle başkanim

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3
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Cevdet Taşkın:

HE HE SİYASETİN DİNİ DİLİ PARTİSİ YOKTUR HEPSİ NMUSUZ BİRDE ÇIKMIŞ BİLMİYORUM DİYOR AT YALANI S İNANANİ

10
5
yanıtYanıtla
Ali Tokgönül:

Bizde böyle . hata yapan cezasını çeker . Birileri gibi ödüllendirilmez .

8
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